Élményfőzéssel és füstös ízekkel csábította a diákokat a Krúdy – galériával

Gasztronómia máshogyan címmel pályaorientációs szabadtéri főzőversenyt rendeztek szerdán a Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola udvarán. A programon az intézmény 20 csapata mellett 8 általános iskolás csapat is részt vett: a bordányi iskolából négy, a Madách iskolából kettő, a Weöres Sándor és a Rókusi iskolákból pedig egy-egy. Minden csapatban két diák és egy tanár főzött együtt.

A főzőverseny mezőnyében több száz diák és tanár mérte össze tudását. Fotó: Karnok Csaba

Különböző ízek a főzőversenyen

– Az általános iskolások paprikás krumplihoz való alapanyagcsomagot kaptak, amit belátásuk szerint további összetevőkkel is bővíthettek, vagy akár teljesen más ételt is készíthettek belőle. A Krúdys csapatokra pedig teljesen rábíztuk, mit főznek, az alapanyagokat is maguknak szerezték be – mesélte Bajusz Attila, a program szervezője. Kitétel volt, hogy csak fával lehet tüzelni, de rostlapot, bográcsot vagy bármilyen más eszközt is lehetett használni. Mivel pedig a tematika a barbecue és bogrács parti volt, így akadt, aki profi BBQ eszközökkel érkezett.

A legtöbb helyen pörkölt rotyogott, de a táj-jellegű ételeket volt, aki erősen túlgondolta.

– Thai-jellegű – mutatta be nevetve egy 12. évfolyamos lányokból álló csapat tum yung levesét. Az ő bográcsukba shimei gomba, rák, tintahal és üvegtészta került. – Egy családi nyaraláson találkoztam ezzel a levessel, és a helyi szakácsoktól elkértem a receptet – magyarázta Kiss Hajnalka, hogyan került az egzotikus étel a szegedi iskolai főzőverseny mezőnyébe.