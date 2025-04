Varázslatos éjszakai koncert hallható a bokrokból, és fizetni sem kell érte

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) idén is megrendezi a „Fülemülék éjszakája” nevű programsorozatát, amely a madarak tavaszi vonulásához igazodva április végétől május végéig tart, most is lesz lehetőség Csongrád-Csanád vármegyében is megcsodálni őket.

Élőben is megcsodálhatjuk a fülemüléket, érdemes lesz kilátogatni a programra. Fotó: Hortobágyi Madárpark

Az érdeklődőket országszerte számos helyszínen várják egy késő délutáni vagy kora esti sétára, ahol élőben hallgathatják meg a világ egyik legszebb hangú madarának, a fülemülének az énekét – sőt, akár kézbe is vehetik őket madárgyűrűzés során, erre a vármegyében Hódmezővásárhelyen lesz lehetőség. A fülemüle nemcsak fenséges hangjával, hanem abban is különleges, hogy hímjei éjszaka is énekelnek. A fajt évszázadok óta csodálják, számos műalkotás és irodalmi mű szereplőjeként is megjelenik.

Fülemülék éjszakája: Vármegyei helyszínek és időpontok