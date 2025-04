Megkóstoltuk! 1 órája

Bud Spencer és a hagymás bab legendája – egy klasszikus filmfogás nyomában a szakács szakoktatóval – videóval

Bud Spencer neve ma már egy ízélményt is jelent a rajongók számára. A hagymás bab konzerv formában is hódít, de a serpenyős, házi verzió az igazi. A szakács szakoktatótól megtudtuk, a magyar konyhához is van köze ennek a kiadós ételnek.

Hagymás bab. Erről az ételről minden bizonnyal legtöbbünknek Bud Spencer jut eszébe. A legendás színészóriás fia, Giuseppe Pedersoli nemcsak megőrizte apja emlékét, hanem új életre is keltette: a Bud Power névre keresztelt babkonzerv 2024 májusában kerültek piacra Olaszországban, és meglepő gyorsasággal váltak közönségkedvenccé. Mórahalmon is kapható. Vettünk belőle egy dobozzal, majd megmelegítettük és megkóstoltuk Pápai Péterrel, a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium szakács szakoktatójával. Pápai Péter szakács szakoktató szakmai véleménye: a hagymás bab konzerv formában is élményt nyújt, különösen Bud Spencer rajongóinak. Fotó: Karnok Csaba Hagymás bab: több, mint konzerv – A Bud Spencer nevével fémjelzett konzerv ugyan már ott figyel a boltok polcain, de a valódi élmény nem egy dobozban, hanem a serpenyőben. Egy igazi hagymás bab ugyanis nem csak néhány hozzávaló összedobálása. Én a hagymát mindenféleképp szálára vágnám, lassú pirítással, párolással üvegesíteném, és csak ezután jönne a bab. Ez a módszer nemcsak az ízeket hozza ki jobban, hanem alapot ad az ételnek, amit fűszerekkel lehet egyedivé tenni – köménymag, bors, paprika, sőt, akár fokhagyma is mehet bele – sorolja a szakember. Paraszti emlékek, magyar rokonság? – Egy gazdagabb verzióhoz húsalaplé vagy füstölt szalonna is társulhat, de ha már hús is kerül bele, az már inkább bableves vagy babgulyás – teszi hozzá Pápai, míg egy serpenyőben melegszik az étel. Közben azt mondja, hogy bár a hagymás bab nem klasszikus magyar étel, azért nálunk sem ismeretlen a műfaj. – Anyámék mesélték, hogy tört babként ették. A régi paraszti konyhákban a bab egyik felét áttörték, a másik felét egészben hagyták, pirított hagymát vagy rántást adtak hozzá – hús nem mindig került bele, de kiadós, tápláló főétel volt. A szegényebbek így oldották meg a napi kalóriabevitelt – avat be gasztrokulturális részletekbe a szakoktató. Bud Spencer öröksége a tányéron A Bud Spencer-féle konzerv bab egyébként meglepően finom. Az átlagos magyar babkonzervekhez képest ízletesebb, ez valóban egy készétel, amit azért fel lehet dobni még egy kis hagymával, vagy kolbásszal. Élménynek remek, főétkezésnek kevés, rajongóknak szigorúan ajánlott.