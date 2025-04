Kalács, kereszt és kézművesség, így néz ki a húsvét Csillagbörtönben

Bár a börtön nem a hagyományos ünneplés színtere, a magyar büntetés-végrehajtási intézetek – köztük a Szegedi Fegyház és Börtön (közismert néven Csillag) – fontosnak tartják, hogy a fogvatartottak méltó módon részesülhessenek az ünnepi időszak meghittségéből – tudtuk meg a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Kommunikációs Főosztály illetékesétől. A húsvét, mint a keresztény kultúrkör egyik legjelentősebb ünnepe, a börtönökben is külön figyelmet kap: az étkezés, a lelki feltöltődés és a közösségi programok is mind a megújulás és a remény jegyében zajlanak.

Húsvét idején a börtön falai között is megjelenik az ünnepi hangulat kézműves foglalkozásokkal és lelki programokkal. Illusztráció: Karnok Csaba

Húsvét: Ünnepi menüvel kedveskednek a raboknak

A húsvéti készülődés már napokkal korábban megkezdődik az intézményekben. A konyhák igyekeznek ünnepi menüvel kedveskedni: ahol lehetőség van rá, főtt tojás, kalács vagy más hagyományos ételek kerülnek a tányérokra – természetesen a költségvetési és egészségügyi előírások figyelembevételével. Bár a körülmények korlátozottak, az apró ünnepi gesztusok sokat jelenthetnek a rácsok mögött élőknek.

Kreatív foglalkozások, közösségi élmények

A vallásos programok különösen nagy szerepet kapnak az ünnepi időszakban. Szinte minden intézetben tartanak húsvéti misét vagy istentiszteletet, amelyet az intézet lelkészei, papjai celebrálnak. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak az elcsendesedésre, a lelki megtisztulásra és arra, hogy a fogvatartottak – ha csak rövid időre is – kilépjenek a mindennapok monotonitásából, és a hit erején keresztül kapcsolódjanak a húsvét üzenetéhez: a reményhez, a megbocsátáshoz, az újrakezdéshez. A börtönök nemcsak lelki, kreatív és közösségépítő programokkal is készülnek. Húsvéti kézműves foglalkozások – például tojásfestés, ünnepi dekoráció készítése – segítik a fogvatartottak alkotókedvét és közösségi élményeit. Több intézetben vers- vagy novellaíró pályázatot is hirdetnek, valamint bibliaismereti vetélkedőkkel teszik színesebbé az ünnepet.