A legjobb vicces húsvéti locsolóversek, amik idén tarolnak

A húsvéti locsolkodás hagyománya ugyan régimódi szokásnak tűnhet, de évről évre újraéled – főleg, ha egy kis humor is társul hozzá. Manapság a locsolók egyre gyakrabban keresnek frappáns, vicces változatokat, hogy a szokás ne csak illatos, hanem szórakoztató is legyen. Egy jól időzített poén vagy vicces rím nemcsak mosolyt csal a lányok arcára, de még azokat a hölgyeket is jobb kedvre derítheti, akik nem kedvelik a húsvéti locsolkodást. A modern húsvéti locsolóversek tehát nemcsak a hagyomány tiszteletéről, hanem a kreativitásról és a jókedvről is szól.

Húsvéti locsolóversek újratöltve

A fiúk ilyenkor nemcsak a kölnit és a szódásüveget, hanem a kreativitásukat is előveszik. A Mindmegette összeállításában olyan modern, tréfás locsolóversek szerepelnek, amelyek még a legszigorúbb nagymamát is mosolyra fakasztják. A locsolás így nem egy kötelező kör, hanem egy jóízű nevetéssel induló ünnepi pillanat lehet – mindkét fél örömére.

Íme néhány humoros locsolóvers:

1.

"Kék erdőben jártam,

Zöld ibolyát láttam,

Azt hiszed, hogy színvak vagyok?

Húzzak el, vagy locsolhatok?"

2.

"Húsvét hétfő reggelén,

Mosolyog az ég is,

adjatok egy fél decit,

Mosolygok majd én is."

3.

"Egy gondolat bánt engemet:

Elfeledtem a versemet."