Ha idén valami igazán ütőset szavalnál: AI által írt locsolóversek, amikért jár a piros tojás

A locsolóversek nélkül semmi sem az igazi húsvéthétfőn – legyen szó klasszikusról, pajzánról vagy akár mesterséges intelligencia által írt sorokról. A húsvéti locsolóversek továbbra is a tavaszi ünnepkör egyik legkedveltebb hagyományai közé tartoznak, még akkor is, ha ma már egy algoritmus is tud verset írni.

Eljött az évnek az a része, amikor húsvéthétfőn délelőtt útnak indulnak a fiatalok beszerezni a húsvéti zsákmányt. Ki kölnivel, ki szódásüveggel, ki pedig egy vödör vízzel – de ki mondta, hogy nem lehet ezt is kicsit modernebben csinálni? Összedobtunk öt húsvéti locsolóverset a mesterséges intelligencia segítségével. Ha még nem tudod, mivel indítsd a locsolkodást, íme itt a segítség: húsvéti locsolóversek a Chat-GPT tollából. Húsvéti locsolóversek minden stílusban. Fotó: Shutterstock Ha biztosra akarsz menni, akkor válaszd a klasszikus húsvéti locsolóversek egyikét: Zöld erdőben jártam,

Kék ibolyát láttam,

El akart hervadni,

Szabad-e locsolni? Lokálpatrióta locsolóknak kötelező: Csongrád partján jöttem át,

Híres ám itt minden lány!

Tisza szélén fúj a szellő,

Illatukért megőrülök előbb-utóbb, de előbb!

Locsolni most azért jöttem,

Piros tojást el is költöm. Egy locsolóvers, ami szívhez szól: Anyukám, nagymamám, itt vagyok,

Locsolóként verset mondok.

Köszönet a sok sütiért,

A szeretetért, mit adtál rég.

Friss virággal köszöntlek most,

E pár csepp víz a hálámhoz. Ha a társaság vevő a játékos, kicsit kacér humorra: Tojást hoztál? Vagy csak reméled,

hogy a kölnimtől majd megéled?

Szép a szoknyád, rövid is, látom,

meg is locsollak, de csak játékból – ám komolyan várom! Így szavalna a mesterséges intelligencia: Nem vagyok költő, csak algoritmus,

Betanított GPT-s kis humormixus.

Verset írni? Egy perc se kellett,

Locsolni jöttem – hálózatról kellek!

Szóval most jön a frissítő sor,

Szóval most jön a frissítő sor,

Virtuálisan öntlek nyakon, ha nem szórsz csokit, akkor! Akár a klasszikus locsolóversekre esküszöl, akár kipróbálnád a mesterséges intelligencia által generált, modernebb változatokat, egy biztos: egy jól eltalált sor mindig mosolyt csal az arcokra.