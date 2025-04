Invázió a Holt-Marosban, őrület, milyen állatok hemzsegnek a vízben – galériával

A vörösfülű ékszerteknős

Ismerkedjünk meg ezzel az aranyosnak tűnő, de agresszív vízi állattal. Eredetileg az USA délkeleti részén, a Mexikói öböl és a Mississippi között, Coloradóban, Virginiában és Floridában honos, de előfordul Dél-Amerikában is. A szabadon engedett, a mocsári teknőst apránként kiszorító példányok miatt importját – mint már volt róla szó – az Európai Unió betiltotta, pedig korábban ez volt a kereskedelemben megvehető leggyakoribb faj. Visszavadult populációi megtalálhatók Európában, Ausztráliában, Dél-Afrikában, a Karib-szigeteken, Izraelben, a Bahrain Mariana szigeteken, Guamban, Délkelet-Ázsiában, a Távol-Keleten. Úgy is fogalmazhatnánk, az egész világon. Érdekesség: Ausztráliában (is) invazív fajnak tekintik, és nemcsak kereskedelme és szabadon eresztése, hanem tartása is tilos. Ez is megoldás lehet.