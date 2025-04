Közkedvelt csoki tűnhet el örökre a boltokból, sokan fizetik ki a négyszeres árat is érte

Az Egyesült Királyságban hiánycikk lett egy hazánkban is közkedvelt csoki. Többen a közösségi oldalakon próbáltak információt szerezni, hogy mi oka lehet annak, hogy eltűnt a boltok polcairól a népszerű édesség. A gyártó szóvivője végül megerősítette, hogy megszüntetik a forgalmazást.

Hazánkban még kapható a közkedvelt csoki, de vajon meddig? Illusztráció: Shutterstock

Megszünteti a gyártó a népszerű édesség forgalmazását

A The Sun számolt be arról a napokban, hogy a márkatulaj amerikai Mondelez vállalat megszünteti a Toblerone 360 grammos étcsokoládé változatának forgalmazását az Egyesült Királyságban. A gyártó szóvivője azonban azt is közölte, hogy a cég továbbra is elkötelezett a márka további fejlesztése mellett, csupán a fogyasztói igények változására reagáltak az étcsoki forgalmazásának leállításával. A The Guardian pedig már arról írt, hogy az étcsokis Toblerone forgalmazásának megszüntetéséhez a dubai csoki-őrület is nagyban hozzájárulhatott.

Noha a Mondelez szóvivője arra nem tért ki, hogy más országokban is eltűnhet-e a közkedvelt csoki a boltokból, egyes feltételezések szerint az Egyesült Királyság területét érintő változtatás csupán a kezdet.

Sokszoros áron is elkel a közkedvelt csoki

Az ébenfekete, háromszög alakú ínyencség eltűnése nagy csapás lehet a klasszikus és karakteres ízeket kedvelő csokoládérajongók számára. Ezt bizonyítja az is, hogy amióta hiánycikk lett az étcsokoládés Toblerone, a The Sun beszámolója szerint megszaporodtak az online rendelések, és az Amazon online piactéren akár három-négyszeres áron is elkel a közkedvelt csoki.