Nyaralás luxus nélkül, így spórolhatsz lakókocsival milliókat – videóval

Lakókocsi – generációkon át

Ez a szenvedély már generációs: a gyerekekkel együtt élményeket gyűjtöttek, most pedig az unokák is ebben nőnek fel. Szlovákiát is megjárták már, de az igazi bázis továbbra is a Balaton, ahol a család évről évre ugyanarra a parcellára tér vissza. És hogy mennyire időtálló ez az életmód? A többéves tapasztalat azt mutatja: a jó minőségű lakókocsi, ha vigyáznak rá, hosszú távon megbízható társ. Az alkatrészek ára ugyan borsos lehet – például egy ablak akár 100 ezer forintba is kerülhet –, de ha tudatosan használják, hosszú évekig problémamentes lehet.

Lakókocsi vs. horror szállásárak

Kollégánk, Török János ugyanilyen megfontolásból vett egy lakókocsit néhány éve. Náluk az történt, hogy nyáron későn sikerült nekik szabadságot egyeztetni, és mire elkezdtek szállást keresni a Balatonnál, már csak horror árak maradtak – 300-400 ezer forintos heti díjak. A döntés gyorsan megszületett: ennyi pénzt inkább nem adnak ki szállásra.

Sátorozás helyett lakókocsi

Először a sátorozás jött szóba, de amikor összeszámolták a sátor, turistafelszerelés és kiegészítők árát, az is elérte a 300-350 ezer forintot – ugyanott voltak, mint ha szállást foglaltak volna. A különbség csak annyi, hogy ezek a dolgok megmaradnak. Innen jött az ötlet: mi lenne, ha inkább lakókocsit vennének? Régi vágyukat váltották valóra egy másfél millió forintos, hatfős lakókocsival. Felszerelték mobil klímával, és már indulhattak is a Balatonra, ahol így már mindössze 60 ezer forintba került a heti kempingdíj – klímával együtt.

Fotó: Török János

A legnagyobb előny a saját ágynemű

A sátorhoz képest kényelmesebbnek bizonyult a lakókocsi: nem kellett félni a viharoktól, a villámoktól, hiszen a lakókocsit földelni lehet. A beltér kényelmesebb, van asztal, konyharész, sőt, ami János szerint az egyik legnagyobb előny: saját ágynemű. És ami a legfontosabb: hosszú távon megtérül. Egy kétmilliós lakókocsi ára néhány nyaralás alatt visszajön, miközben az eszköz értéke is megmarad – minimális értékvesztéssel.