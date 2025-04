Sosem látott képekkel gyarapodik múltidéző könyvsorozat – galériával

– Amikor az első Makó Annó kötet megjelent, eszembe sem jutott, hogy lesz folytatása. Az meg pláne nem, hogy egyszer a tizedik kötetet szerkesztem majd – mondja a Maros-parti városban jól ismert helytörténeti sorozat ötletgazdája, Halász Tamás. A kezdetekre visszaemlékezve felelevenítette, fotó- és képeslapgyűjtőként jutott eszébe, hogy megkeresse az azóta elhunyt Tóth Ferenc helytörténész-múzeumigazgatót, hogy a szükséges kísérőszövegek megírásával segítsen neki egy ilyen könyv megjelentetésében. A továbbiakat sem tervezte el, egyszerűen az történt, hogy időről időre összegyűlt egy-egy folytatáshoz elegendő anyag. A munkához pedig további társak csatlakoztak, mások mellett Urbancsok Zsolt levéltár-igazgató és Forgó Géza történész. Az igényes kivitelű, Makó múltját megidéző sorozat hamar sikert aratott.

A Makó Annó új kötetének egyik megsárgult fotója - A Korona tetején ötágú csillag. Fotó: Halász Tamás gyűjteményéből

A Makó Annó elismerések sorát hozta

Halász Tamás egyébként – mint korábban megírtuk róla - civilben vagyonvédelemmel foglalkozik, nem történész. Egyszerűen lokálpatriótának tartja magát, akinek a helytörténet a szenvedélye. Eddig összesen nagyjából 700 makói képeslapot és mintegy 90 ezer fotót gyűjtött össze 10 év alatt – utóbbiakat digitális változatban is megmentette. Nyilván ezt az elhivatottságát ismerték el, amikor megkapta előbb a Makó város, majd a vármegye kultúrájáért emlékérmet. A könyvsorozat pedig előbb a városi, majd a vármegyei értéktárba is bekerült.

– Abban sem voltam biztos, hogy az első könyv fogadtatása kedvező lesz. Utólag visszatekintve nagy öröm számomra, hogy szép számmal vannak, akik érdeklődnek az effajta múltidézés iránt – jegyzi meg.

Halász Tamás dedikálja a sorozat egyik korábbi kötetét. Fotó: Halász Tamás gyűjteményéből

Tisztelgés Bogdán Károly előtt

– Az új kötet elsősorban fotókat, portékat és városi életképeket, fog tartalmazni, emellett lesz egy fejezet, amiben 1920-as, 30-as évekbeli, helyi lapokban közölt céges és magánhirdetéseket mutat be – árulta el Halász Tamás a folytatásról. Megtudtuk, a korábbiakhoz hasonlóan ez is két részből fog állni: az egyik az 1945 előtti, a másik az ez utáni időszakot mutatja be. A ’45 utáni rész egyben tisztelgés is lesz a közelmúltban elhunyt Bogdán Károly amatőr fotós, szakközépiskolai tanár szakoktató előtt, aki mindegyik korábbi Makó Annó-könyvhöz sok felvételt adott. A mostani album második részének képeit kilencven százalékban ő készítette, és mindegyik olyan, amit a közönség még nem láthatott: halála után kerültek elő, a család adta át.