Így ünnepelték május elsejét Makón a rendszerváltás előtt, ezeket a fotókat látni kell

A makói majális megszokott helyszíne a Maros-part. Ezt még a legfiatalabbak is tudják, s általában várják az önfeledt szórakozást kínáló napot. Arra viszont csak az idősebb korosztály emlékszik, hogy évtizedekkel korábban, a rendszerváltás előtt az ünneplést felvonulás is megelőzte. A Maros-parti város közeli múltját régi fotókon megörökítő Makó anno könyvsorozat egyik kötete külön fejezetet szentelt ennek a korszaknak. Halász Tamás szerkesztő jóvoltából most az itt megjelent fotók segítségével visszaidézhetjük az akkori május elsejék néhány pillanatát; mint megtudtuk, gyűjteményébe a fekete-fehér fotók Puszta Jánostól, a színesek pedig a nemrég elhunyt Bogdán Károlytól kerültek.

A makói majális előtti egyik kötelező felvonulás egy pillanata. Fotó: Halász Tamás gyűjteményéből

Makói majális egykor...

A fiatalabbak kedvéért érdemes a múltidézést azzal kezdeni, hogy annak idején május elseje mindenek előtt munkásmozgalmi ünnep volt. Ennek jegyében az ünnepnap felvonulással indult, amin gyakorlatilag az egész városnak részt kellett vennie vörös zászlók, az akkori rendszert éltető táblák alatt haladva, a diákoknak iskolánként, a felnőtteknek munkahelyenként összegyűlve. A menetet a Szegedi utcán az egyetlen párt helyi vezetői tekintették meg, tribünről. Közben fúvószene szólt, amit olykor az – így mondták – ideiglenesen itt állomásozó szovjet hadsereg egyik zenekara szolgáltatott. A korabeli vicc szerint ez a kikelet és a hazaszeretet ünnepe volt, mert ki kellett vonulni, pedig inkább haza szeretett volna menni mindenki. A felvonulás végcélja a Maros-part volt, ahol akkoriban is volt kirakodóvásár, vurstli, sőt piknikezni és bográcsozni is lehetett. Ennek persze már mindenki örült.