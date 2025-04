Panelkakas Szegeden: királyi lakosztály, YouTube-csatorna, rajongók világszerte – galériával, videóval

Gáspár nem is akárki, hanem ő Szeged híres panelkakasa. Egyéves, fenséges tartású házikedvenc, aki szó szerint királyi körülmények között él egy panellakásban. Nem csoda, hogy nemcsak a városban, hanem világszerte is ismerik, még Olaszországból is figyelemmel kísérik a mindennapjait.

Gáspár a panelkakas egy szegedi lakásban éli a világát. Fotó: Karnok Csaba

Amikor megérkeztünk hozzá, már az ajtóban várt, mintha csak sejtette volna a látogatást. Tisztes távolságból figyelt bennünket, nem közeledett rögtön. Öt percnek kellett eltelnie, mire Gáspár elfogadta a vendégeket, és odasétált hozzánk. Csipkedte a ruhánkat, finoman jelezte, hogy szeretné, ha megsimogatnánk a taréját. Kifinomult modorához tartozik, hogy soha nem lépi át a küszöböt. Megtanították neki, hogy a lakás az ő birodalma, azon kívül nincs keresnivalója. És ő ezt pontosan tudja. Pedig azt gondolnánk, hogy egy baromfi kevés intelligenciával rendelkezik, Gáspár talán a kivétel. Parancsszóra kukorékol, körülbelül hatvan szót megért, és úgy viselkedik, mintha pontosan tudná, milyen figyelem övezi. Nem véletlen, hogy Szeged híres panelkakasát már külföldön is ismerik. Körülbelül egy hete indult el a saját YouTube-csatornája Gáspár Pipi néven.