Nemcsak előadás, valódi lelki élmény volt a csongrádi passió

A közönség néma csendben, mély figyelemmel követte végig az eseményeket, amelyek ezúttal még nagyobb volumenben kerültek "színpadra". Az előadásban közel száz szereplő vett részt: mintegy harminc gyermek, egy 30-40 fős amatőr színtársulat, valamint egy 20-25 tagú élőzenekar gondoskodott a felejthetetlen élményről. A Passió hiteles hangulatát tovább emelték a díszletek, a korhű jelmezek és az élő állatok bevonása, amelyek még közelebb hozták a közönséghez a kétezer évvel ezelőtti eseményeket.

A Passió Jézus szenvedését mutatta be. Rengetegen gyűltek össze Csongrádon, hogy megtekintsék a közel 100 fő által megjelenített művek. Fotók: Szabó István és Farkas Sándor

Több városból is érkeztek a Passióra

A passió nemcsak vallási, hanem közösségi esemény is volt: a szereplők és a nézők soraiban is sokan érkeztek vidékről, többek között Szentesről, Ceglédről, Budapestről, de akadtak olyanok is, akik külföldről utaztak kifejezetten a csongrádi előadásra. Az áhítattal és nyitottsággal figyelő közönség igazi közösséggé kovácsolódott a történet során – az esemény így nemcsak emlékeztetett a húsvét valódi üzenetére, de össze is hozta az embereket.

Az esemény összehozta a nézőket és különleges élményt is nyújtott. Fotók: Szabó István és Farkas Sándor

Megható előadást láthattak az érdeklődők

Az előadást vezető Ferentzi Kati meghatottan értékelte az eseményt. Elmondása szerint a produkció minden alkalommal mélyen megérinti, de az idei év különösen közel állt a szívéhez. A kibővített változat bemutatása izgalommal töltötte el az egész csapatot, de a közönség visszajelzései alapján az újítás telitalálatnak bizonyult. A színpadra vitt jelenetek hitelessége, a szereplők odaadása és a zene ereje együttesen tette az idei passiójátékot felejthetetlenné.

Az idei csongrádi passió nem csupán egy előadás volt – inkább egy közös lelki utazás, amely egyszerre adott történelmi, művészi és spirituális élményt mindazoknak, akik ott voltak. A szervezők bíznak abban, hogy a jövőben is folytatódik ez a különleges hagyomány, amely méltán vált az ország egyik legjelentősebb húsvéti eseményévé.