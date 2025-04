Patkányinvázió Szentesen, már a WC-ből is feljönnek

Márki-Zay Péter Indiáig utazott, hogy patkányokat nézegessen, pedig elég lett volna Szentesi elmennie. A patkányok jelenléte a városban nem csupán kellemetlen, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelent. Ezek a rágcsálók számos fertőző betegséget terjeszthetnek, többek között a leptospirózist, a szalmonellát vagy akár a hantavírust is, amelyek emberre is veszélyesek lehetnek. Emellett ürülékükkel és vizeletükkel szennyezhetik az élelmiszereket, a lakótereket, valamint rágási szokásaik miatt károsíthatják az elektromos vezetékeket, csöveket és egyéb berendezéseket, ezzel akár tűz- vagy vízkárokat is előidézve.

A patkányok már a lakásokba is bejutottak, és bár az illetékesek már tudnak a problémáról, még nem sikerült megoldani a helyzetet. Fotó: pixabay.com

Már a lakásokba is bejárnak a patkányok

– Nálunk például, mivel földszint, feljött a strangba a szennyvízcső mellett, és felrágott a WC-be is. Konkrétan be tud jönni a lakásba. Januárban volt patkányirtás, ennek eredményeként azóta szagoljuk a dögszagot is – fogalmazott egy lakó.

– A lakásunk alatt van egy szervizpince. A pincei szennyvízszakaszon egy tisztítónyíláson évek óta büföghetett vissza a szenny, mert nem volt rajta fedés. A pincénkben vastagon áll a mocsok, innen járnak fel a patkányok. Talpukon a pincezaccal! A közös képviselő tisztában van a helyzettel. De nem őrá szeretném húzni a vizes lepedőt – részletezte egy szentesi.

A lakók tehát úgy érzik, nem marad más, mint a közösségi felületeken hívni fel a figyelmet a tarthatatlan állapotokra, miközben a probléma – úgy tűnik – több épületet és utcát is érint.

Tudnak a problémáról

Megkerestük az érintett településrész önkormányzati képviselőjét is. Farkas Nikolett megerősítette, hogy hozzá is eljutottak a panaszok, és az illetékesek már kaptak jelzést az ügyben. Elmondása szerint intézkedések történtek, és a helyzet megoldása folyamatban van, de a lakosság türelmét kéri, hiszen egy ilyen problémát nem lehet egyik napról a másikra orvosolni.

A városrész lakói mindenesetre egyre türelmetlenebbek, és sokan sürgetik az alapos, hosszú távú megoldást. Egy biztos: a patkányhelyzet nem csak a közérzetet, hanem az egészséget is veszélyezteti, így a hatóságoknak mielőbb hatékony és átfogó intézkedéseket kell hozniuk, hogy a lakók újra biztonságban érezhessék magukat otthonaikban.