Lábak nem maradtak nyugton, vajdasági népzene hódított Szegeden

Egy este erejéig Szeged szívébe költözött a bácskai vidámság és a tamburazene. A Pendergő tamburazenekar felrobbantotta a színpadot.

A vajdasági Pendergő tamburazenekar kötődik Szegedhez, 10 évvel ezelőtt itt alakultak meg. Fotó: Facebook/Pendergő Tamburazenekar.

Egy csepp Vajdaság a Pendergő tamburazenekartól

Hatalmas energiával lépett az IH színpadára a vajdasági Aranypáva díjas Pendergő tamburazenekar. Lehetetlen volt nem dobolni és mozdulni a népzene lüktető ritmusára. A bácskai népdalok ereje szinte magával ragadta a közönséget, beszippantott minket a dallamok világa. A közönség velük együtt énekelte a népdalokat, volt aki csujogatott, de volt, aki táncra is perdült a nézői sorokon túl. A zenekar teljesítményét vastappsal jutalmazta a közönség, a koncert végén pedig visszataps is zúdult a vajdasági fiatalokra.

– Szegeden mindig jó muzsikálni, mert ott alakultunk meg és azóta is vannak olyan rendszeres nézőink, akik mindig meghallgatnak minket. Ez nagyon megtisztelő számunkra. Egy ilyen közönségnek mindig jó muzsikálni. Úgyhogy mi jól éreztük magunkat – elevenítette fel élményeit a zenekar.

A szegediek mindig szívélyesen fogadják a vajdasági magyarokat, hiszen kedvelik az ottani kultúrát és a népzenét. A Pendergő tamburazenekar olyan hangszereket is megszólaltatott, többek között a tamburát, amelyek a környékünkön mára szinte feledésbe merültek. A Vajdaságban azonban a tambura továbbra is élő része a népzenei hagyománynak. A zenekar gyökere Szegeden keresendő, tíz évvel ezelőtt a Szegedi Tudományegyetem padjaiban alakultak meg, sokat köszönthetnek Tajti Gabriellának az SZTE Kulturális Iroda vezetőjének. A zenekar székhelye Szerbia egy települése, Ada. A zenekar tagjai közül többen is táncházakat, hangszeres képzéseket tartanak Vajdaságban és Magyarországon. Eddig két önálló lemezük jelent meg, illetve több lemezen vendégszerepeltek. A repertoárban elsősorban a hagyományos délvidéki magyar dallamok szerepelnek, mint a vajdasági Tisza mente, bácskai Duna mente, illetve a Dunántúl tamburazenéje is.

A zenekar már 10 éve együtt játszik nem csak a vajdasági, hanem a magyarországi színpadokon is. A tagok közötti harmónia szemmel látható, már félpillantásokból is megértik egymást. Akivel jól lehet zenélni, meg akivel szeretünk is, azzal hatalmas energiák tudnak felszabadulni. Nekünk zenészeknek ugye ez a dolgunk, hogy csupa energiával muzsikáljunk, lendületet és vidámságot hozzunk a színpadra – mesélték lapunknak.