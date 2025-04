Ha kimaradt a húsvéti sonka áztatása, így mentheted meg az ünnepi asztal főszereplőjét

A tökéletes húsvéti sonka titka nem csupán a megfelelő főzősben rejlik, az előkészületeken is sok múlik. A füstölt, nyers húst érdemes már előző este hideg vízbe áztatni úgy, hogy éppen ellepje – így a felesleges sót kiáztatjuk belőle. Másnap friss vízben kezdjük főzni, ízlés szerint fokhagymával, egész borssal és néhány babérlevéllel ízesítve. Ha tarját vagy kötözött készítünk, elég lehet 1-2 óra áztatás is, utána mehet is a fazékba. A megfőtt sonkát érdemes a levében tartani egészen a tálalásig, és a kötöző madzagot csak közvetlenül felszolgálás előtt érdemes eltávolítani. Ezekkel az egyszerű lépésekkel már sokat tettünk a finom végeredményért.

Az ünnepi sonka helyes kiválasztása is kulcsfontosságú. Fotó: Karnok Csaba

Ne essünk kétségbe, menthető a húsvéti sonka

Bárkivel előfordulhat, hogy elfelejti beáztatni a sonkát. Ha ebbe a hibába estünk, akkor sincs semmi ok az aggodalomra: enyhén ecetes vízben főzzük meg a sonkát – írja a Mindmegette. A gaszro portál szerint, ha a következő „aranyszabályokat” is betartjuk, akkor a húsvéti sonka ízletes emléke hosszan velünk marad.

A zsíros réteg megóvja a sonkát a kiszáradástól, ezért ezt nem szabad leszedni róla.

Mindig akkora fazékban főzzük meg, amelyben teljesen ellepi a víz.

Ne tegyük a kuktába, mert abban hamar kifő belőle a zsír, és a sonka rostjai rágóssá válnak.

A főzési idő a nyers sonka súlyától (is) függ, és akár 4-5 óra is lehet. Akkor van kész, ha a beleszúrt villa már könnyen kicsúszik, illetve a csontja kihúzható belőle.

A sonkát a levében hagyjuk kihűlni, mert melegen nem lehet szépen (a rostokra merőlegesen) szeletelni, ráadásul a kifőtt nedvességtartalmának egy részét ilyenkor újra magába szívja, így nem szárad ki olyan könnyen.

Extra tipp: A visszamaradt főzőlét vétek kiönteni, hiszen sokféle ízletes étel alapja lehet, amelyeket még különlegesebbé tesz a füstös aroma.

Mindennek az alapja a sonka kiválasztása

Bár a húsvéti sonka főzése kulcsfontosságú, ha nem a megfelelő minőségű terméket választjuk, a végeredmény nem lesz az igazi. A Mindmegette videójából megtudhatjuk, mire érdemes figyelni a sonkavásárláskor, hogy az ünnepi étkezés tökeletes legyen.