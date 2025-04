Izgalmas rakomány gördült be az Erzsébet-Ligetbe, néhányan tudni vélik, mi lehet az

Tartósan itt a tavasz, élettől pezsegnek Szeged utcái. A teraszokon jókedvvel élvezik az emberek a napsütést és az italukat, mindenki piheni még a húsvéti hétvégét, a családi látogatásokat és a gazdag ünnepi ebédeket. Azonban nincs megállás a locsolkodós ünnep után se. Csupán másfél hét múlva zsibongás fogja megtölteni az Újszegedi Liget területét, hiszen idén öt napos programmal várnak mindenkit a Szegedi Majálison.

Minden évben hatalmas érdeklődés övezi a szegedi majálist. Archív fotó: Karnok Csaba

A Szegedi Majális programjai

A rengeteg koncert mellett most már biztosra mondható, hogy egy kisebb vidámpark is fogja várni a látogatókat. Április 22-én egy hatalmas szállítmánnyal érkező kamion gördült be a Ligetbe – könnyen felismerhető, hogy egy vidámparki játék szétszerelt elemeit szállítja. Kicsik és nagyok egyaránt izgatottan várhatják, mivel készülnek idén a kirakodóvásárosok, és milyen játékokra ülhetnek majd fel a bátrabbak, hiszen minden korosztály megtalálhatja majd a maga programját.