Villámok diszkója az égen, így vált pár pillanatra nappallá az éjjel

Csodás fényjáték festette meg az éjszakai égboltot pénteken, szinte nappali világosságot okozva időnként. A vajdaság felől közeledett szupercella térségünk felé, ennek a villámai voltak láthatóak Hódmezővásárhelyről. A természeti jelenségről több képet is megosztott a Dél-Alföld Meterológia Facebook-oldal.

Szemkápráztató látványt hozott létre a szupercella. Fotó: Dél-Alföld Meterológia Facebook-oldal

Mi is az a szupercella?

Amikor egy forró, meleg időszakot egy erős hidegfront szakít meg, gyakran alakulnak ki hosszú sorban rendeződő zivatarok, úgynevezett zivatarláncok. Ezek a láncok több kilométer hosszúak is lehetnek, és bennük különösen fejlett viharfelhők, szupercellák is kialakulhatnak. Szupercella akkor jön létre, amikor egy zivatarfelhőben különleges légköri viszonyok hatására forgó feláramlás jön létre. Ezt leggyakrabban hidegfrontok, illetve azok előterében kialakuló légköri folyamatok indítják be – olvasható a Wikipédián.

A szupercellák sokkal erősebbek, mint a szokásos zivatarok: belőlük akár 2 centiméteres vagy még nagyobb jég is hullhat, a szélsebesség elérheti a 100 km/h-t, és a villámok száma percenként akár a 80 ezret is meghaladhatja. Ha egy szupercella kipattan egy adott területen, ott gyakran piros riasztást adnak ki, ami a legerősebb viharokra figyelmeztet.

Amilyen látványos, olyan veszélyes is tud lenni a szupercella. Fotó: Dél-Alföld Meterológia Facebook-oldal

Időjárás régiónkban

A húsvéti időszak után folyamatosan citromsárga figyelmeztetés van érvényben országszerte hazánkban. Zivatarokra, villámlásra és jégesőre is kell számítani ezekben az időszakokban. Így nem meglepő, hogy szupercella jött létre a környező területeken, azonban mire a déli határainkhoz ért, már vesztett az erősségéből. A jégkár ellen folyamatosan dolgoznak a földeken, idén már négyszer indították el a JÉGER jégkármérséklő rendszert.