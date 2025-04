Döntőbe jutott a vásárhelyi mestercukrász tortája, ezúttal meggyel és mandulával hódítana

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Ipartestület által kiírt versenyre 18 kreációval érkeztek a cukrászok, a döntőbe öt torta készítői jutottak be.

Benczur Sándornak ez már a harmadik döntős szereplése lesz. Fotó: Kovács Erik

A torta menet közbe sokat változott

Benczúr Sándor tortakölteményei már harmadízben jutottak döntőbe.

– Idén, egy kiskunfélegyházi kollégámmal, Kovács Jánossal indultunk a versenyen. Én az ízekért feleltem, ő pedig a torta felépítéséért. A tervezéskor először a mandulát „találtam meg”, amihez hozzákomponáltam a meggyet. Menet közben sokat változott a recept. Több tortát is sütöttem, amit a közvetlen környezetemmel, munkatársaimmal, a családdal, ismerőseimmel kóstoltattam meg.

Az „előkóstolóknak” már itthon is tetszett a torta

Benczur Sándor sok pozitív visszajelzést kapott, többek között, hogy egyszerű és letisztult a torta ízvilága.

– A mentes kategóriában nem lehet elrugaszkodni, mert ha túlbonyolítjuk, akkor megvan a kockázata, hogy elcsúszik a tápérték és nekünk arra is ügyelnünk kell, hogy egy bizonyos kalóriaérték alatt maradjunk – sorolta a mestercukrász. A meggy és a mandula kedvelt ízpárosítás.

A savakat kihangsúlyozta, a sót sem sajnálta

– Különleges, kissé karamellás tejcsokoládé is került a tortába, a megy mellé citromlevet és málnát is használtam, hogy a savakat kihangsúlyozzam. A sót sem sajnáltam a tortából, hogy a mandula ízét minél jobban kiemeljem. Bármennyire is távolinak tűnik ez a párosítás, a tortában összhangba kerülnek az ízek, mint a hangjegyek a szimfóniában – emelte ki a mestercukrász.

Hogy a döntőben milyen fogadtatásban részesül Meggyes – mandulás szimfónia, ez majd júniusban derül ki.