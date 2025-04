Negyven traktor dübörgött végig Makó utcáin – galériával, videóval

Egy csapat diák pótkocsikra ülve haladt rendőrautóval felvezetett menet élén, amit természetesen most is fúvószenekar kísért. Az útvonal, amit a vidám csapat dudálva, pöfékelve a délelőtt folyamán bejárt, mintegy négy kilométeres volt, és iskolákat is érintett, ahol lelkesen integető diákok fogadták.

A járműveket fel is díszítették a menethez. Fotó: Szabó Imre

A traktoros ballagás tiszteletadás is

Horváth Zoltán igazgatótól megtudtuk: a traktoros ballagás egy kicsit az iskola népszerűsítése, egyúttal tisztelgés a névadó előtt – hiszen Galamb József annak a Ford autógyárnak volt a mérnöke, amelynek máig híres Fordson traktort is köszönhetjük. De mindenek előtt jó hangulatú buli, amin diákok, tanárok egyaránt szívesen vesznek részt mindig.