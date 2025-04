A TrollFoci is beszállt, Ágoston életéért harcol a fociközösség

A három és fél hónapos leukémiás kisfiú, Tóth-Helli Ágoston életmentő gyógykezelésére indított gyűjtésbe száll most be a TrollFoci. A kisfiúnál akut myeloid leukémiát diagnosztizáltak egy ritka génmutációval, amely évente csupán néhány, két év alatti gyermeket érint a világon.

A TrollFoci közössége is mozgósít: együtt Ágoston életéért. FOTÓ: Ágo-strong Facebook

A jelenlegi kezelések nem vezettek eredményre, így Ágoston számára csak egy amerikai, kísérleti terápia jelenthet reményt – ennek túlélési esélye mindössze 15–20%. A gyógyszert ugyan a gyártó biztosítja, ám a kórházi költségek és az amerikai tartózkodás összesen 1,2 millió dollárra rúgnak, azaz körülbelül 500 millió forintra.

Nem csak a TrollFoci segít

A szülők „Ágo-strong” néven indították el Facebook-oldalukat és a gyűjtést, amelyhez a CityRocks, a JATE Klub után most a TrollFoci is csatlakozott. A sport közösség ereje most valóban életet menthet.