Teknősökkel búvárkodhatnak gyógyulás közben a szegedi klinika betegei

Kutatások támasztják alá, hogy a hosszas kórházi tartózkodás negatívan hat a betegek pszichéjére. A privát szféra hiánya, az inger- és élményhiány, valamint a kötelező kórházi rutin könnyen egykedvűséget, szociális visszavonultságot okozhat. Ezt nevezi a szakirodalom hospitalizációnak. Ennek elkerülésére egy egészen egyedi módszert kezdtek el alkalmazni a SZTE Idegsebészeti Klinikán. A betegek hetente többször virtuális kalandokon vehetnek részt: érdeklődésüknek megfelelően túrázhatnak szép tájakon, búvárkodhatnak vagy éppen egy békés erdőben sétálgathatnak.

Virtuális búvárkodásra is lehetőségük van a betegeknek a szegedi idegsebészeti klinikán. Fotó: Török János

Oktatási eszközből élményterápia a betegeknek

– A VR szemüvegeket eredetileg oktatási eszközként szerezték be, de nemrégiben beforgattuk az ellátásba is – mesélte Beálló Vera PhD-hallgató pszichológus. Hozzátette: a klinikumban még kevés intézményben alkalmazzák ezt a technológiát, ott is főleg a rehabilitáció területén. – Ezen tapasztalatok alapján gondoltunk rá, hogy az akut ellátásban is kipróbáljuk – magyarázta.

A VR kalandokat csak azoknak a betegeknek ajánlják, akik pszichésen és testileg is alkalmasak rá. Nem vehetnek részt tehát ilyenen a nyaki és agyi műtöttek és a többiek esetében is feltétel, hogy tudjanak ülni. A lehetőséget pedig természetesen azoknak ajánlják fel, akik hosszabb időt töltenek az osztályon.

Rengeteget javít a páciensek hangulatán a digitális környezetváltozás. Fotó: Török János

Nyitottabbá válnak a betegek a virtuális kaland után

– A cél minden esetben az, hogy átemeljük a betegeket egy másik környezetbe. Sok idősebb páciens itt próbálja ki először a virtuális világot, már önmagában ez is hatalmas élmény számukra. De azt tapasztaljuk, hogy a hangulatukon is rengeteget javít egy negyed órás VR-túra. Később erről mesélnek a családtagoknak, szobatársaknak: a beszélgetések témakörét jelentősen ki tudják ezáltal bővíteni, nincs beszűkülve a társalgásuk a betegség és a fájdalmak témáira – magyarázta Stankovic Mona, aki a témával kapcsolatosan egy kutatást is vezet a klinikán. A projektben részt vesz még Kovácsné Kiss Ágnes pszichológus is. Hozzátette: azt tapasztalják, hogy a kevésbé nyitott betegekkel is sokkal könnyebb egy ilyen “kezelés” után a kommunikáció, a közös élmény erősíti a páciens és az ellátó személyek közötti bizalmat is.