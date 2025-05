Őrültnek hitték őket, amikor biciklivel indultak a tengerhez, aztán letekertek majdnem nyolcszáz kilométert – videóval

Ember legyen a talpán, aki hét napon keresztül, minimális pihenéssel, hatalmas motivációval megtesz több mint 700 kilométert a biciklijével. Fanni és Rudi pont ezt valósította meg. Talán a szegediek közül övéké a leghosszabb biciklitúra.

A biciklitúra, ami Szegedről indult és a horvát tengerparton ért véget. Fotó: Forgó Fanni.

Biciklitúra a horvát tengerpartig

Szegedről indultak, és Orebicig tekertek 767 kilométeren át, bringán. Rudi, a veterán biciklis és túratársa Fanni egy héten át nyomták a pedált. Maguk mögött hagyták Bosznia és Hercegovina lankáit, bár nyugtalanító volt számukra, hogy az országban számos helyen aknamezőkre figyelmeztető táblákba botlottak. Végül, hét napnyi nomád élet után, feltűnt előttük a végtelen kékség, az Adriai-tenger és a horvát partok. Egy héten át szinte vad körülmények között, sátorban pihentek. A higiénia fenntartásáról legvégső esetben nedves törlőkendőkkel gondoskodtak. Azt mesélték, hogy ilyenkor érti meg igazán az ember, milyen értékesek a mindennapok kényelmei, a tisztálkodás vagy az, ha ágyban alhattak volna.

– Volt, hogy kempingben aludtunk, volt, hogy csak úgy sátrat vertünk valahol, ahol épp tudtunk. Az ember ilyenkor jön rá, milyen luxus a zuhanyzó, vagy egy mosdó - mesélte Fanni.

A túra előtt komoly logisztikai tervezésre volt szükség, hogy biztonságosan eljuthassanak a horvát tengerpartra. Olyan útvonalat kellett kijelölniük, amely végig védett, a forgalomtól elzárt vagy alacsony forgalmú szakaszokon halad, így elkerülve a balesetveszélyt.

A több száz kilométeres út során a legnagyobb kihívást talán nem is az alapvető kényelem és higiénia hiánya jelentette, hanem a fizikai megterhelés. Ez mindkettejüket próbára tette. Rudi elmondása szerint ő lassabban regenerálódott, mint Fanni, de együtt legyőzhetetlen csapatot alkottak. Folyamatosan motiválták egymást, egy pillanatra sem adhatták fel. A beszélgetésünk során azt is elmondták, hogy a megfelelő felszerelés jelentősen hozzájárult a teljesítményükhöz. Különösen fontosnak tartották a jó minőségű kerékpáros nadrágot, mivel a hosszú tekerés során nem is annyira a lábak, hanem inkább az ülőfelület fárad el. A rossz minőségű öltözet ráadásul zsibbadást is okozhat, ami hosszú távon komoly kellemetlenség.