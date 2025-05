Ízelt lábak testközelből – különleges program Szegeden

Különleges programlehetőséget nyújt mindenki számára Lajtár Lili, a National Geographic szerzője a Szeged-Szőreg Budzsáki erdőben.

A bogarászáson részt vevés regisztrációhoz kötött. Fotó: Natgeo

Ismeretterjesztő bogarászás

Május 9-én, este hét órakor kezdődik a Bogarászás és lepkeles nevű program, amely ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A természetvédelem történetében mindig akadtak kiemelten kezelt fajok, de ma már egyre inkább felismerjük, hogy a természet minden élőlénye fontos szerepet tölt be. Ezért a rovarokra is megbecsüléssel és tisztelettel kell tekintenünk – hívja fel a figyelmet a NatGeo. Nemcsak közvetlenül és közvetve segítik az élelmiszerellátást, hanem indikátorfajként is szolgálnak: jelenlétük és állapotuk pontos képet ad a környezet egészségi állapotáról, és segíthet a jövőbeni döntések meghozatalában. Bár egyesek szerint ezek az apró élőlények rendkívül szépek és lenyűgözőek, mások még mindig idegenkednek tőlük, vagy leegyszerűsítve, primitívként tekintenek rájuk.

A bogarászás során egyetlen élőlény sem szenved sérülést, hiszen a fényre vonzott fajokat – miután mindenki megcsodálta őket – sértetlenül és szabadon engedik vissza a természetbe.