Szellemjárta nyaraló a Tisza mellett: ami ott lapul, az igazán hátborzongató – galériával

Igazi idilli hely Mártély, mégis szellemjárta, urbex nyaralókkal van tele. Elhagyatott nyaralót találtak Mártélyon, ahol egykor még zajlott az élet.

Elhagyatott nyaralót fedeztek fel Mártélyon, az idő teljesen átvette az uralmat felette. Fotó: Elhagyatott régi épületek Magyarországon / Facebook

Elhagyatott nyaraló Mártélyon

A földszint szellem járta, ott egy régi kandalló áll, de a körülötte lévő cserepek már lehullottak, és az egykor meleg otthon most hidegnek tűnik. A zsalugáteres rusztikus ablakok közül néhány még nyitva áll, de a legtöbb már örökre elzárta az egykori nyaralót a külvilágtól. Az emeletre vezető lépcső már rozoga, de az urbex szerelmesei megmászták a labilis lépcsőfokokat. Az emeleten több hálószoba is szolgált egykoron. A bevetetlen ágyak mellett lepedő és párnahuzat hever, mintha valaki csak éppen most hagyta volna el a házat. A retro kanapé, mely valószínűleg a '70-es vagy '80-as évekből származhat, még mindig ott van, megfakult már. A régi tévé, amelynek képernyője betört, ott áll, ahol valaha a nappali szoba lehetett. Néhány szobában a bútorok már nem bírják tovább, darabjaik szétmállanak, és a fal is kezd leomlani. A pókhálók minden szobában átvették már az uralmat. A WC még megmenthető, de a kerámia zuhanytálcát már penészfoltok tarkítják. A nem megfelelő szellőzés és az áporodott levegő megkezdte a munkát.

Az udvart már térdig érő gaz nőtte be, a teraszon magányosan magasodó utcai lámpa rég nem világít, és esténként a házat sötétség veszi körbe. A mártélyi nyaraló mellett még több elhagyatott házikó áll, mindegyik magányosan. Pedig Mártély messze híre csodaszép környezetéről, az idilli tájról, amely vonzza a látogatókat. A hely lehetőségei szinte végtelenek. Egy-egy ilyen épületbe újra lehetne életet lehelni, ha valaki meglátná a benne rejlő potenciált.