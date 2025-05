Egy gombóc vagy egy pálcika? Ennyibe kerül egy fagyi Szegeden, az árak sokkolók!

Cornetto, pálcikás, vagy egy gömb fagylalt? Bizony azokat az időket éljük, amikor már mérlegelnünk kell, hogy melyiket éri meg választani a nyári forró napokon.

Van olyan szegedi üzlet, ahol ezer forintba kerül egy pálcikás fagylalt. Illusztráció: Shutterstock

Drágulás a bolti fagylaltok kínálatában

Nagy táblákon, krétával írva hirdetik a kisboltok bejáratánál, hogy ezer forintért kapható egy bizonyos pálcikás fagyi. A multik plakátjain is rendszeresen feltűnnek a fagylaltpromóciók, és a bolti jégkrémek árai széles skálán mozognak. Ami olcsó, az nem feltétlenül nyújt valódi élvezetet, ami pedig drága, az lehet, hogy nem éri meg az árát. Szeged egyes fagyizóiban ezer forintért már két gombóc kézműves fagyit is kaphatunk — nem csak egyetlen kis méretű pálcikás jégkrémet.

A szóban forgó, ezer forintba kerülő fagylaltok ugyan már a prémium kategóriába tartoznak, mégis mindössze 60 grammot nyomnak. A pálcikás Milka- és Magnum-márkájú jégkrémek a Szegeden is működő Tesco üzletláncban jellemzően ezer forintos vagy akár azt meghaladó áron kaphatók. A Tesco kínálatának legdrágább, több kiszerelésű fagylaltjai a Magnum Classic, Almond, White Chocolate jégkrém, amelyből 6 darab 4 129 forintba kerül, míg az Anjuna málna-lime szorbé, amelyben szintén hat darab van, kicsit olcsóbban 3599 forintért kerülhet a szatyorba. A Tesco középkategóriás fagylaltjainak ára 400 és 600 forint között mozognak. A saját márkás, legolcsóbb fagylaltok már 120 forintért is kaphatóak, viszont ezeknek már nem biztos, hogy kellemes az ízük. Cukorbombák és hűsítenek.

A Lidl és az Aldi üzleteiben is hasonló árszintek tapasztalhatók, bár az Aldiban akciósan gyakran elérhetők a Magnum termékei is – igaz, még kedvezménnyel is jellemzően 700 forint körül alakul az áruk. A Penny kínálata tűnik a legolcsóbbnak: itt ritkán találni ezer forint feletti jégkrémet, és ha mégis, az általában nagyobb kiszerelésre, több darabos pálcikás csomagokra vonatkozik.

Összességében egyértelműen árrobbanás tapasztalható a fagylaltok piacán is. Ilyen árak mellett sokan elgondolkodhatnak rajta, hogy megéri-e prémium kategóriás bolti jégkrémet, vásárolni ennyiért, vagy inkább Szeged belvárosának kézműves fagyizóit válasszák – ahol körülbelül ugyanennyiért, vagy egy hangyányival többért, akár két gombóc frissen készült fagylaltot is kapni.