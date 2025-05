Alga fagyi, díjnyertes ízek és meglepő árak – megnéztük, mit kínálnak idén a fagylaltárusok – galériával

Bár a csoki és a vanília továbbra is a legnépszerűbb fagylaltíz, a cukrászdák évről évre igyekeznek kiszolgálni az újdonságokat, meglepő ízeket keresők igényeit is. Szegeden egyelőre még nem gyártanak olyan extrém fagylaltokat, mint a tojásrántotta, lecsó, kovászos uborka, pacalpörkölt vagy krumplifőzelék fasírttal, melyek egy tatabányai cukrászda kínálatában szerepelnek, de azért nálunk is vannak olyan kreálmányok, melyeket valószínűleg csak a vállalkozóbb kedvűek mernek megkóstolni. És persze igazi gyöngyszemekre is bukkanhatunk – például a világ legjobb fagyiját és egy nemzetközi mezőnyben 4. helyet elért jeges édességet is meg lehet vásárolni a városban.

A hosszú hétvége legnagyobb slágere a fagylalt. Fotó: Karnok Csaba

Fagylalt slágerek

Talán nem meglepő, de az idei szezon egyik slágere a dubaji csoki fagyi. Bár már a nevével nagyon könnyű eladni ezt az ízt, tapasztalataink azt mutatják, egyáltalán nem mindegy, hol kóstoljuk meg a trendi édességet. Mivel az alapanyagai meglehetősen drágák, szinte biztosak lehetünk benne, hogy ha nem prémium áron kínálják, nem azt kapjuk majd, amit ígér.

Szintén több szegedi belvárosi cukrászdában megvásárolhatjuk a Halleluja-t, a 2025-ös szentév hivatalos fagyiját, mely egyben Olaszország legjobb fagylaltja. És ha már díjazott édességek: szegedi cukrász készítette a bécsi Gelato Grand Prix negyedik legjobb mogyorófagylaltját. A világszínvonalú édesség is természetesen kapható az A Cappella Cukrászdában, csakúgy, mint az a mangófagylalt, mellyel ugyanezen a versenyen Gyuris László mestercukrász bejutott a szuperdöntőbe.

Ami a különleges ízeket illeti, a legtöbbet hagyományosan a Levendula kézműves fagylaltozóban találni. Ott láttunk kürtőskalács, Tokaji, levendula, sőt kék alga fagylaltot is. A REÖK-en a diós baklava és a som volt az a két íz, melyeket máshol nem láttunk, a Kis Virágban homoktövissel is kísérleteznek.