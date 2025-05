Édes ízek, forró bográcsok, nagy buli, jön az IPIF Sándorfalván

Második alkalommal rendezik meg Sándorfalván az “IPIF” - Iparos Ifjak Fesztivált.

Az eper kapta a főszerepet a fesztiválon. Illusztráció: Shutterstock

A május 10-i program középpontjában ezúttal az eper áll majd. Eperlekvár és epres sütemények illata lengi majd be a Sándorfalvi Piacteret, de lesz kirakodóvásár, süteményverseny és főzőverseny is. Utóbbiban három kategóriában várják a nevezéseket: bográcsos, grill és egyéb. Erre olyan lelkes csapatok jelentkezését várják, akik szívesen bográcsoznak

vagy grilleznek jó társaságban, és nem félnek megmutatni főző tudományukat a nagyközönség előtt. A süteménysütő versenyen háziasszonyok és cukrászok is versenyezhetnek, természetesen külön kategóriában. A versenyzők ételeit és süteményeit szakmai zsűri értékeli, az első három helyezettet.

Fesztivál: 101 éves hagyomány

kategóriánként díjazzák. Nevezni a sfipartestulet.hu oldalon keresztül lehet.

A Sándorfalvi Ipartestületet 101 évvel ezelőtt alpították, akkor még Iparos Ifjak Önképző Köre néven. A tavalyi eseményen a 100. születésnapot ünnepelték, de nem volt kérdés, hogy ebből hagyomány lesz és idén is megszervezik. A program sztárfellépője egyébként a Bon-Bon együttes lesz.