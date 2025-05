Ötven év után keresik Rozika néni fiatalkori szerelmét, segítsünk megtalálni Sándort

Hódi Sándort Janus Rozália lánya keresi a Hódmezővásárhely – csevegő oldalon hogy örömet szerezzen az édesanyjának. A hozzászólók között voltak akik felvetették, hogy ők nem vennék jó néven, ha a hozzátartozójuk régi szerelme felbukkanna, de a fiatal nő leszögezte, az édesanyja nem a töltött káposztát akarja újramelegíteni, hanem csak hírt kapni felőle, hogy hogyan alakult az élete.

A fiatalkori szerelem máig szép emlék. Az Érden élő 77 éves néni Hódi Sándor után érdeklődött. Csak azt szeretné megtudni egykori hódolójától, hogy hogyan alakult a sorsa. Illusztráció: Shutterstock

1969-ben küldte a képeslapokat

– Keresek egy idős férfit, aki az éppen most 77 éves és édesanyám ifjúkori udvarlója volt. A hivatalos kereséshez nincs elég hasznos adatunk, csak a neve, Hódi Sándor és, hogy fiatal korában Hódmezővásárhelyen élt. Kizárólag érzelmi értéke van a keresésnek, anyukámnak elég gyakran eszébe jut. Anyu most is ugyanott él, Érden, oda járt hozzá Sándor udvarolni. Édesanyám leánykori neve Janus Rozália – írta Rozika néni lánya, aki annyit tud még Hódi Sándorról, hogy ő is 77 éve született és Székesfehérváron volt katona. Onnan küldte 1969-ben Rozika néninek a képeslapokat, amiket az idős hölgy fiatalkori emlékeként máig megőrzött. A képeslapon olyan versek olvashatók, amiket emlékkönyvekbe szoktak írni.

Ha a nem találják meg Sanyi bácsit, akkor is eljönnek Vásárhelyre, hogy megismerjék a várost

A néni lánya azt kérte a vásárhelyiektől, ha esetleg a kevés információ alapján ráismernek Hódi Sándorra, akkor tegyék meg azt a gesztust, hogy az e-mail címre megírják az elérhetőségét, hogy egy üzenetváltás erejéig újra felvehessék a kapcsolatot.

A posztot közzétevő hölgy leszögezte, ez nem az utolsó kívánsága az édesanyjának, aki szerencsére jó egészségnek örvend, a kora miatt viszont gyakran idézi fel a fiatal éveit, aminek része volt egy ideig Hódi Sándor is.

Azt is tervezik, hogy a nyár elején, ha megtalálják Sanyi bácsit, ha nem, elutaznak Hódmezővásárhelyre, hogy magukba szívják az alföldi város atmoszférát. Megnézik majd a város nevezetességeit, gyönyörködnek a parkokban, és készítenek néhány felvételt, hogy az édesanyjának legyen emléke Hódmezővásárhelyről.

A vásárhelyiek lázas keresésbe kezdtek, hol lehet Hódi Sándor?

A posztot közel 350-en osztották meg. Kiderült, Hódmezővásárhelyen és környékén sok Hódi Sándor él, 70 év körüliek is. Majdnem százan kommenteltek a poszthoz. Volt, aki megjegyezte, nem biztos, hogy a férfi családja örülne egy ilyen megkeresésnek, kapcsolatfelvételnek. A többség azonban nem keresett a történetben mögöttes dolgokat. Voltak, akik felkeresték Hódi nevű ismerőseiket, hogy a megadott információk alapján esetleg ismerős-e nekik a bácsi. A posztoló hölgy több privát üzenetet is kapott, kiderült, három lehetséges „jelölt” is van. Egy székkutasi hölgy pedig úgy véli, az ő apukája is lehetett, megkérdezni azonban már nem tudja, mert sajnos néhány éve elvesztették a papát, de azt megígérte, hogy küld az apukájáról fiatalkori képet.

Mindenki kíváncsi, vajon megtalálja-e Rozika néni az ifjúkori szerelmét?