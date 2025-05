Furcsa dolgot vettek észre egy szegedi fa törzsén

A Szegeden láttam és hallottam Facebook–csoportban újabb látványosság tűnt fel. Színesre festett kavicsok lepték el az egyik szegedi fa törzsét a Kecskeméti utcában, köztük pedig egy piros pöttyös katica is figyel. A különleges installáció nem csupán látványos: egy kézzel írt fatábla is díszíti, amely arra buzdítja a járókelőket, hogy ragasszanak fel ők is egy saját kavicsot. Az üzenet így szól: „Ragaszd fel te is a kavicsod! Vagy rakd bele a 10/A postaládájába! (Akril festék ajánlott!)”

Színes kavicsok és egy katica díszíti a szegedi fa törzsét a Kecskeméti utcában. Fotó: Szegeden láttam és hallottam Facebook-csoport

Katica és színes kavicsok vonzzák a figyelmet

Az akció nemcsak játékos, hanem közösségépítő is, így bárki hozzáteheti a saját apró alkotását, ezzel részesévé válhat a város egyik legkedvesebb utcai gesztusának. Az egyik kommentelő hozzátette: „ Nagyon szép, amikor arra járok mindig megcsodálom."