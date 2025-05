Katonai raktárak és a Vörös Hadsereg titkainak nyomában az erdészeti iskola diákjai – galériával

A Nógrád vármegyei erdők mélyén, a természet csendjében megbúvó katonai raktárak nemcsak a történelem iránt érdeklődők, hanem a kalandvágyó túrázók számára is különleges élményt nyújtanak. Ezek az elhagyatott létesítmények a múlt század közepén fontos szerepet játszottak Magyarország hadtörténetében, és ma is számos titkot rejtenek.

Elhagyott katonai raktárak a nógrádi erdők mélyén. Ásotthalmi diákok fedezték fel a raktárak több évtizedes titkait. Fotó: Arany T. János

A katonai raktárak története

A Nógrád település melletti katonai raktárakat először 1946-ban említik, mint 54. számú bomba- és lőszerraktárat, amikor még a Vörös Hadsereg tulajdonában voltak. 1950-ben a Tüzér Ellátó Csoportfőnökség átszervezése során a magyar hadsereg birtokába kerültek, és 3. számú lőszerraktárként működtek tovább, MN 6216 szám alatt. 1954-ben 2. robbanóanyag raktár nevet kapták, majd végül 2. vegyes raktár és javítóműhely néven 1992-ig működtek. Az őrség a rétsági laktanyából járt ki.

A jelenlegi állapot

Az épületek egy részét azóta felújították, és ma elegáns rendezvényközpontként, a Fenyvespark Szálló és Rendezvényközpontként üzemel. Esküvők és előadások lebonyolítására kiválóan alkalmas belső és külső helyszínek fogadják az érdeklődőket. Az épületek méreteinek és elhelyezkedésének köszönhetően egyszerre több esemény is lebonyolítható.

A múlt nyomai

A raktárak területén ma is fellelhetők a múlt relikviái, olyan különleges kincsek, mint például a budapesti kötszergyár által előállított, 1938. október 17-én csomagolt steril géz, parittyakötés vagy éppen dextróz ampullák, amelyeket az ásotthalmi erdészeti iskolából érkezett lelkes kincsvadászok fedeztek fel. Az értékesebb használati tárgyakat már rég széthordták, így mára csak ezek a katonai raktárakból visszamaradt, egykor fontos, ma már szinte értéktelen orvosi eszközök maradtak meg – miközben a városi legendák szerint a valóban érdekes dolgok továbbra is rejtve maradnak, valahol a föld alatti sziklabarlangok mélyén, ahol a titkos lőszerraktár lapulhat. Bár ezek a történetek nem bizonyítottak, a helyszín misztikuma továbbra is vonzza a kalandvágyókat.

Látogatás és túrázás

A nógrádi erdőkben tett túrák során érdemes kitérőt tenni ezekhez az elhagyatott katonai raktárakhoz. A természet és a történelem találkozása egyedülálló élményt nyújt, és lehetőséget ad arra, hogy közelebbről is megismerjük hazánk múltjának egy különleges szeletét.