Makói strandnyitás: minden adott lenne, de néhány dolog még hiányzik és ezek közül csak egy a víz

Bár fürödni még nem szabad, mint láttuk, a hétvégén is sokan voltak a folyóparti pihenőhelyen Makón. Voltak, akik tengóztak a pályán, a kalandparkot nyűtték vagy a büfében hűsöltek, de a kirakott nyugágyak némelyikét is elfoglalták napozók. Aki lesétált a folyóparthoz, azt is láthatta, hogy a vízállás alacsony, tehát akár úszni is lehetne benne. A vízbe vezető lépcsőt azonban még nem rakták le és a lejáró elé helyezett korlát is jelezte: ez egyelőre tilos. Így többen is megkérdezték, hivatalosan mikor nyit a Maros-parti strand?

A Maros-parti strand látogatható, de fürödni még nem lehet. Fotó: Szabó Imre

A Maros-parti strand vizsgálata indul

– Az ehhez szükséges mintavétel hamarosan megtörténik, amit a későbbiekben havonta követ egy-egy. Szükség lesz ezen kívül medervizsgálatra és helyszíni bejárásra is. Ha a természet nem szól közbe – azaz a vízminták jók lesznek és a Maros sem árad –, bő egy hónap múlva, azaz június 15-én nyithatunk – válaszolt a kérdésre Fekete Tibor, az üzemeltető városgazdálkodás helyettes vezetője. Természetesen addig is használható a létesítmény összes többi szolgáltatása és a belépés is ingyenes. Megtudtuk, a strand nyitására az engedélyt a vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya fogja megadni. Ettől kezdve idén várhatóan szeptember 15-ig lehet a folyóban fürödni, azaz eddig biztosítja az önkormányzat a vízimentős felügyeletet a partról.

Hamarosan kiderül, kinyithat-e idén a strand. Fotó: Szabó Imre

A víz biztosan rossz minősítést kap

A Maros-parti strandról egyébként az elmúlt években rendre megírtuk, ez az egyetlen szabadvízi fürdőhely Csongrád-Csanád vármegyében, amelynek vize kifogásolható minősítést kapott az Európai Unió értékelési rendszere alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minősítésre az a magyarázat, hogy mindig 4 év mintáit összesítik. Márpedig a 2022-ben végzett mintavételezések közül egynek az eredménye valóban nem volt megfelelő. Ez ugyan a strandszezon idején kívül, egy áradásos időszakban történt, amikor a folyó hoz mindenféle rendkívüli hordalékot, ennek ellenére ez is számít. Mivel a rossz eredmény időpontjától még 4 évig, tehát 2026-ig biztosan mindig kifogásolható lesz a minősítés, idén is ez várható.