Ezért a különlegességért emlegeti Szegedet a főváros után másodikként

A legjobb pacal nyomában: Borbély Zsolt Attila, újságíró, közíró, jogász, politológus és borszakértő, a Kárpát-medence gasztronómiájának egyik legismertebb étteremkritikusa, több mint harmincéves étteremlátogatói tapasztalatait osztotta meg blogján, a pacalpörköltek világát vizsgálva.

Hogy hol a legjobb a pacal, ízlés kérdése. A legjobb pacalpörkölt nyomában egy igazi szakértővel. Archív Fotó: Török János

Pacal toplista a Kárpát-medencéből

Számára az étteremjárás nem hobbi, hanem mindennapi tevékenység. Az Aradon élő étteremkritikus már a kilencvenes évek eleje óta fáradhatatlanul kutatja a Kárpát-medence vendéglátóhelyeit, és élményeit pontosan dokumentálja is. Értékelései és ajánlásai rendszeresen megjelennek az interneten is. Évente több mint ezer éttermet, bisztrót, pékséget, kávézót látogat meg, és az elmúlt három évtizedben közel húszezer helyen fordult meg vendégként. Ha valaki hiteles képet tud adni az erdélyi és magyar gasztronómiai élet egészéről, az kétségtelenül ő. Pacal ügyben több mint száz helyet értékelt pontozásos rendszerben, és ezek között Szeged és környéke meglepően előkelő szerepet tölt be – a Napfény városa igazi pacal-nagyhatalommá nőtte ki magát.

Kiemelkedő szegedi pacalos helyek Borbély toplistáján

Fasor Vendéglő – 4,5 pontos értékelésével nemcsak a városban, de országos szinten is az élmezőnybe került. A klasszikus, vastag szaftos pacalpörkölt kiváló fűszerezéssel és gondosan megválasztott alapanyagokkal készül. Borbély külön kiemeli az ízmélységet és a textúra harmóniáját. Bajor Söröző – 4,25 pontot érdemelt ki. A hangulatos hely nem csak söreiről, hanem meglepően jó pacaljáról is ismert a városban. A kritikus szerint ez egy alulértékelt hely, ahol a pacalpörkölt a házias vonalat képviseli, jó ár-érték aránnyal.

Az Irén csarnokban is pacalozott a mester

Kiskakas Csárda – 4 pontos értékeléssel került be a listára. Itt egy tartalmas, paprikásabb stílusú pörkölttel találkozhat a vendég, ami nem törekszik újítani, de amit csinál, azt jól csinálja. Farkasné konyhája (Mars tér Irén csarnok) – Ez a kevésbé ismert, ám autentikus hely szintén 4 pontos értékelést kapott. A kritikában megjegyzi: „egyszerű, de szerethető pacal – a retró hangulatot kedvelőknek kötelező megálló.”