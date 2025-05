A te szavazatodon múlhat, ki lesz a következő szegedi zenei nagyágyú – videóval

A Sounds of Szeged zenei tehetségkutató második évadának, szintén második elődöntőjét tartották meg szombaton. A négy fellépő közül ketten juthattak tovább a júniusi döntőbe.

A Sounds of Szeged a város egyetlen zenei tehetségkutatója, több feltörekvő együttest is kinevelt már. Fotó: DM

Sounds of Szeged elődöntői zajlanak

A közönség döntött. A második elődöntőből a Huszon7ét és a The Foundrer's Tale jutott tovább a Sounds of Szeged döntőjébe. A Huszon7ét tagjai most már nem csak részt vennének a helyi underground életben, hanem formálnák is azt. A The Foundrer's Tale markáns hard rock hangzása szintén meggyőzte a szavazókat. A Twistoliver és a Bleach még versenyben van: ha a zsűrit lenyűgözik, akár ők is ott lehetnek a döntőben. Lassan kirajzolódik a végső mezőny: az első elődöntőből már továbbjutott a Membrán Band és Kiss Tomi, de még két forduló hátravan, a legizgalmasabb része csak most jön.

Május első szombatja újra megmozgatta a szegedi közönséget, hiszen ismét ők döntöttek arról, kik léphetnek tovább a döntőbe, amit június 7-én tartanak az IH Rendezvényközpontban. A szabály egyszerű: kétféleképpen lehet szavazni, online és a helyszínen. A Facebook-szavazás egy kattintás, egy pont. Gyors, kényelmes, bárki otthonról leadhatja voksát. A helyszíni szavazat viszont tízszer annyit ér: tíz pontot kap érte a banda. Gór-Nagy Gábor, a tehetségkutató szervezője szerint a legjobb, ha élőben szavazunk a választott zenekarra. Az online és az offline pontokat végül összegzik, és az adott fordulóban a legtöbb pontot szerző két fellépő automatikusan továbbjut. Rajtuk kívül még két zenekar juthat tovább úgynevezett „zsűri kedvencként”.

– Ezek azok a produkciók, akik annyira meggyőzőek, hogy nem engedhetjük el őket, a döntőben is ott a helyük. Ez tényleg ritka és kivételes elismerés, csak a legjobbaknak jár – mesélte Gábor.

Sokan vitatják az online szavazás jelentőségét, a szervezők szerint viszont éppen ez mutatja meg, ki mennyire képes mozgósítani a saját közönségét. – Ha már az elején nincs mögötted egy támogató csapat, akkor nem lesz könnyű a zenei pályán, a tehetségkutatón élesben tesztelhetik a zenekarok, mennyire erős a saját hallgatói bázisuk – tudtuk meg Gábortól.