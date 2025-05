Mára szinte szétrohadt az egykori iskola, de elfelejtett valami különöset az utolsó, aki távozott

Az elhagyatott épületeket mindig körüllengi valami szomorú hangulat. Szinte hallja az ember, ahogy régen élettel, zajokkal telt meg a most magányos terület. Szemünk előtt szinte megelevenednek a régmúlt lehetséges emlékei, ahogy a tekintet végigsöpör a megszürkült valóságon. Az urbex rajongói rendre fedezik fel az elhagyatott, de érdekes történettel rendelkező épületeket.

Az urbexes helyek egyik legszomorúbb darabja az elhagyatott iskola. Fotó: Magyarország elhagyatottan – BCO urbex Facebook-oldal

Már nem visszhangzik csengőszó a folyosón, de a lámpa még ég

Egy iskola lepusztult épülete még mélyebben érintheti meg a lelket, hiszen minden gyermekkor legfontosabb helyszíneinek egyike. Nem pattog már gumilabda ezen a gazzal felvert udvaron és nincs gyerekzsivaj a tantermekben abban a városi általános iskolában sem, amit nem rég tett közzé a Magyarország elhagyottan – BCO urbex. Betört ablakok, lepergett vakolat, moha és rohadás fedi be lassan az épület belsejét, ahol gombák is felütötték a fejüket. A padokon elárvult könyvek várják már soha vissza nem térő, és talán már felnőtté vált gazdáikat. Az Esztergályos Jenő – Második matematikám című könyvnek borítója alapján a kiadási éve 2004 környéke lehet. A valaha talán igazgatói szobában megsárgult dobozos számítógép alussza örök álmát, a vitrinek is üresen állnak. Ki tudja, hány kisdiák felelt rosszaságaiért, vagy kapott dicséretet a szőnyeg szélén állva.