Életével játszik a szegedi férfi, hogy elcsípje a tökéletes villámot

Egy szegedi viharvadász már gyerekkorában is az ablakban könyökölt, türelmesen várta a lecsapó villámokat és figyelte, hogyan formálják az eget a viharos felhők.

Viharvadásznak lenni nem könnyű, mert pillanatokon múlhat az egész. Sokszor az életüket is kockáztatják egy-egy jó fotó érdekében. Fotó: Török Balázs.

Viharvadász sokszor az életével játszik

Egy viharvadász nem csak az eget kémleli, hanem órákon át elemzi az időjárási modelleket, célpontot jelöl a térképen, majd GPS-szel felszerelkezve elindul a viharok felé. Nem a veszély, hanem a látvány és a lenyűgöző fényképekért cserébe. Török Balázs és jó barátja, Sütő Máté egy-egy szupercella kedvéért akár száz kilométert is megtesznek, hogy a közeledő vihar sötét felhőit és cikázó villámait lencsevégre kapják. Gyakran éjszakákat töltenek a szabad ég alatt, hogy elcsípjék a tökéletes villámot. A jó fotóhoz azonban nem elég a megfelelő időzítés, a terep is számít. Egy mező közepén, ahol a fák is ritkák, ott születnek az igazán mesteri fotók. A villám sosem veszélytelen – Balázs pedig már megtanulta, hogy a felvétel gombját nem villanypózna alatt érdemes megnyomni.

– Előfordul, hogy nem jön össze a tökéletes fotó, de ez benne van a pakliban. Csak akkor vágunk neki a hosszabb útnak, ha az előrejelzések valóban ígéretesek, de még így is megeshet, hogy végül elmarad a vihar, vagy máshol csap le. Ez a hobbi része – mesélte lapunknak.

Balázs már gyermekkora óta csodálja a viharokat, a legelső viharfotóit mindössze egy kétmegapixeles kamerával készítette. Ballagására kapott egy jobb fényképezőgépet, akkor nyílott ki előtte a világ igazán. Szíve csücske egyértelműen a zivatarok megörökítése és kergetése. Az ember azt gondolná, hogy csakis profi felszereléssel kaphatja lencsevégre a villámokat. Ha valaki csak egy látványos viharfelhőt szeretne megörökíteni, arra egy okostelefon is bőven alkalmas lehet. De ha azt szeretnénk, hogy egy igazán jó villámfotó készüljön, ahhoz már érdemesebb legalább egy belépő szintű fényképezőgépet használni - és ami még fontosabb: ismerni kell a megfelelő beállításokat. Persze a szerencse is sokat számít, hiszen a villám elkapása mindig a pillanat műve. Nagy különbség van aközött, hogy valaki telefonnal vagy fényképezőgéppel fotóz: a telefonok kisebb szenzorai máshogy dolgozzák fel a fényt és a részleteket, így a végeredmény is más lesz.