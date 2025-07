Hiába a példátlan összefogás, Ágó betegsége legyőzte az orvostudományt

Nincs vége Tóth-Helli Ágoston, azaz Ágó szívszorító történetének. A kisfiú egy ritka daganatos betegséggel küzd, kezelésére a szegediek is gyűjtöttek. A legutóbbi fejlemények szerint azonban minden kezelés hiábavaló, az orvosok teljesen biztosak abban, hogy nincs további gyógymód Ágó betegségére.

Ágó kezelését befejezték, de a szülők nem adják fel. Fotó: Ágo-strong Facebook-oldal

Ágónál nem segít az amerikai gyógyszer

Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, több szegedi is összefogott és gyűjtést szervezett Ágoston megsegítésére. A szegedi CityRocks zenei közössége és a JATE Klub áprilisban jótékonysági családi nappal segítette Ágót és a szüleit. Az amerikai orvosi ellátás költségeihez 500 millió forintra volt szükség, a pénz pillanatok alatt összegyűlt az ország összefogásának köszönhetően. A kezelések azonban sajnos nem hozták meg a remélt áttörést. A legutóbbi csontvelőeredmény azt mutatja, hogy a kemoterápia már teljesen hatástalan Ágoston szervezetében. A STROblastin nevű célzott terápiás szert sem érdemes már beadni, és az ehhez kapcsolható sejtmobilizáló szerek is értelmüket vesztették. Nincs, ami hatékonyan elpusztítaná a leukémiás sejteket.

A család egy Facebook-posztban tudatta, hogy bár egyetlen lehetőségként még egy nagy dózisú kemoterápia bevethető lenne, de az súlyos mellékhatásokkal járna és jelentősen rontaná a kisfiú életminőségét. Így a kezelőorvosok azt javasolták számukra, hogy amíg Ágó jó állapotban van, ül, játszik és mosolyog, vigyék haza és éljenek együtt. Szabadon, korlátok nélkül. Rengetegen keresik fel a családot, a szülők azt írják, hogy most nem tudnak minden egyes üzenetre és megkeresésre válaszolni, mindenki türelmét kérik. A kisfiú most már otthon van, de a küzdelmet nem adják fel. Saját eszközeikkel, alternatív módszerekkel próbálnak harcolni a betegség ellen. Ágoston olyan szereket kap, amelyek leukémiaellenes hatással bírnak.

– Ez az, ami az ember a legkevésbé akar hallani. Ez egyszerűen felfoghatatlan – fogalmaztak a szülők.

Sokan támadták a szülők döntését

A család beszámolója szerint az utóbbi időben egyre több felületen támadták őket. Volt, aki szerint nem kellett volna beleegyezniük a kemoterápiás kezelésbe. Ám mint írják:

Magyarországon a szülők ezt nem tagadhatják meg, 18 év alatti gyermek esetében a gyámhatóság közbeavatkozik, ha az orvosok szükségesnek látják a kezelést. Többen is azzal vádolták őket, hogy "vakon bíztak" a nyugati orvoslásban, ám a szülők ezt határozottan cáfolták.

Mint írják folyamatosan egyeztettek, kérdeztek, vitatkoztak a kezelőorvosokkal, és rengeteg más lehetőséget is feltérképeztek.