Szegeden született gasztrocsoda, tarolt a toplistán Katkó Krisztina szerelemprojektje

A Dining Guide legfrissebb toplistája szerint 2025-ben újra a kortárs és progresszív magyar konyha került reflektorfénybe – és benne végre egy szegedi étterem is: az Alkimista Kulináris Műhely. Katkó Krisztina különleges étterme nemcsak hogy bekerült a vidéki top10-be, de az ország negyedik legfenntarthatóbb vendéglátóhelyeként is kiemelkedett.

Az Alkimista étterem Szeged belvárosában, ahol a gasztronómia és a fenntarthatóság kéz a kézben jár. Katkó Krisztina séf szerint a sikerhez értő vendég is kell. Archív Fotó: Karnok Csaba

Alkimista a vidéki élvonalban

A Szeged belvárosában működő, „chef’s table” koncepciójú étterem valóságos szerelemprojekt. Alapítója, Katkó Krisztina korábban újságíróként dolgozott, ma pedig már a délkelet-magyarországi régió egyik legjobb séfjeként emlegetik.

Az Alkimista kizárólag előzetes asztalfoglalással látogatható, és heti három estén kínál tematikus degusztációs menüt, amely 2–3 hetente új koncepciót kap, mindig igazodva az évszak történetéhez és a környék gasztrotörténeti hagyományaihoz.

Séfasszony, séfkoncepció

– A progresszivitás számunkra nem pusztán technológiai újításokat jelent, hanem azt, hogy miközben visszanyúlunk a Duna–Tisza köze hagyományaihoz, azokat kortárs, kreatív felfogásban tálaljuk – fogalmazott a séfasszony, amikor az elismerések kapcsán beszélgettünk vele. A legjobb vidéki éttermek közé kerülni önmagában is rang, de Katkó szerint a város is profitál belőle – Az, hogy Szegedre desztinációként tekintenek azok, akik az étteremkalauzokat követik, egyben azt is jelenti: itt alszanak, itt sétálnak, itt reggeliznek. A mi sikerünk Szeged sikere is – mondta. A Dining Guide elismerései közé tartozik még a „2025 progresszív magyar konyhája” díj, amelyet szintén elnyert az Alkimista.

Katkó: a vendég is fontos

Az Alkimista nemcsak kulináris szempontból példaértékű, hanem fenntarthatóságban is élen jár. A séf szerint a környezeti és etikai felelősség komplex rendszerként értelmezendő, amelynek része a munkaerő- és energia optimalizálása, a vegyszermentes működés, a kis ökolábnyomú beszerzés – és nem csupán annyi, hogy házikertből jön a répa.

– A fenntarthatóság értékválasztás. Egy olyan rendszer, amit nem mindig könnyű üzemben tartani, de hosszú távon ez a jövő – tette hozzá.

A hazai gasztroszcéna fejlődését is pozitívan látja: Erős a hazai mezőny, mindenki koncentrált, belső fejlődésre törekszik. Egyre fontosabb szerepe van a jó, értő vendégeknek is – hiszen csak közösen emelhetjük egyre magasabb szintre a magyar gasztronómiát.