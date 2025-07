Kaáli professzor elárulta, hogy mikortól lesz látható a Lamborghini-traktor a hatmilliárdos magánmúzeumában – galériával

Csillárok és Délmagyar-cikkek az autómúzeumban

A motorok birodalmában hatalmas csillárok világítják meg a teret, ahol a professzor életének meghatározó kétkerekűi mellett a magyar, az amerikai és olasz motorgyártás legjobb darabjait és a háborús veteránokat is felsorakoztatták. Itt kapott helyet az a Pannónia T1-es is, melyet egy szegedi vállalkozó ajánlott fel nemrégiben a múzeumnak. Másik motorja, a Jawa 350-es a retro szekció egyik éke lett.

A versenyautók garázsába egy olyan folyosó vezet, ahol fotók, elismerések és újságcikkek révén megelevenedik Kaáli professzor életútja. A dicsőségfalon ott van több Délmagyarország-cikk is keretbe foglalva, de itt kapott helyet SZTE-s díszdoktori oklevele is. A kiállítótérben pedig természetesen főhelyen áll az a McLaren M8C, melyből mindössze 15 darabot gyártottak, de van itt 100 éves Bugatti és F3-as versenykocsi is.

Kaáli professzor személyesen köszönti a látogatókat

Az utolsó teremben, a legendás amerikai és angol autócsodák bemutatásához már Kaáli professzor is csatlakozott a csoporthoz. A múzeumtulajdonost hatalmas tisztelettel és szeretettel fogadták.

– Nem az autók a csodák, hanem önök, akik ezeket életre keltik. Önök nélkül ez csak egy csomó garázs lenne – fogalmazott a 82 éves professzor, aki hosszú időt töltött látogatóival: miután személyesen mutatta be azt a világon elsőként a dörgicsei autómúzeum számára elkészített szobrot, melynek minden alkatrésze Ford Mustang alkatrészből van, mindenkinek dedikált és fogadta a dicsérő szavakat is. Majd amikor a látogatók elmentek, bennünket még körbevezetett ott is, ahol másokat nem.