Egy éve velünk van Peti, a kis fókacsoda – videóval

Tudnivalók a borjúfókáról

A borjúfóka (más néven közönséges fóka) a világ egyik legismertebb és legelterjedtebb fókafaja, amely főként az északi tengerek part menti vizeiben él, de időnként édesvízbe is felúszik. Áramvonalas testét pöttyös, szürkés bunda borítja, és kiváló úszóként akár több száz méter mélyre is lemerül táplálékszerzéskor. Főként halakat eszik, de rákokat és tintahalakat is fogyaszt. Rendkívül intelligens állat, könnyen tanítható, ezért gyakran szerepel bemutatókon. A nőstények évente egy kölyköt hoznak világra. Bár egyes populációi stabilak, a borjúfókák élőhelyeit számos környezeti hatás veszélyezteti, ezért sok helyen védelmet élveznek.