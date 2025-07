Vadon élő dámszarvas borjú ugrabugrált Attila tanyáján, nézd meg, mit csinál, amikor senki sem zavarja – videóra vették!

A tavalyi aranysakál-család után ismét különleges vendég bukkant fel az ásotthalmi Balog Attila tanyáján. Kicsinyével érkezett a dámszarvas. A biztonsági vadkamera megörökítette a Szelesre keresztelt dámborjú kalandjait.

Dámszarvas borjú kalandozott az ásotthalmi tanya udvarán, a vadkamera mindent rögzített. Fotó: Tanyaőrség

Dámszarvas a vadkamerán

Balog Attila, az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület titkárának jóvoltából ismét különleges felvétel került nyilvánosságra az ásotthalmi tanyavilágból: egy fiatal dámszarvas borjú, Szeles mindennapjait örökítette meg a biztonsági kamera. Balog korábban is oszott már meg nagy érdeklődést kiváltó felvételeket: 2024 júliusában egy aranysakál-családot csalt a nagy hőség és szárazság Attila vaditatatójához.

Balog Attila újabb különleges felvétele

Az újabb felvételen jól látszik, ahogy a kis dám kíváncsian járkál, füvet keresgél, majd olykor játékosan ugrándozik a tanya udvarán. Majd hangosan és elégedetten ropogtatja a káposztatorzsát. A jelenet nemcsak bájos, de ritka betekintést is nyújt abba, milyen is egy vadon élő állat viselkedése, ha zavartalan környezetben mozoghat.

Mit kell tudni a dámszarvasról?

A dámszarvas (Dama dama) egy közepes termetű, párosujjú patás, amely nem őshonos Magyarországon – feltehetően már az Anjouk vagy Mátyás király idején betelepítették vadaskertekbe. Azóta viszont jól alkalmazkodott hazai élőhelyeihez, főként a Duna–Tisza közén, így Ásotthalom környékén is előfordul.

Csapatban mozognak

A dámszarvas csoportos állat: a nőstények és borjaik csapatban mozognak, a bikák külön élnek, és csak az őszi párzási időszakban, az ún. „barcogáskor” csatlakoznak a nőstényekhez. A borjak nyár elején születnek, és a fiatal példányok – mint a videón is látható – rendkívül aktívak, játékosak.

Ásotthalom ideális élőhely a dámoknak

Hazánkban jelenleg több mint 25 ezer példány él, elsősorban erdőkkel, ligetes területekkel mozaikosan borított térségekben. Az Alföld egyes részei, például Ásotthalom környéke is kedvező élőhely számukra. A faj vadgazdálkodási szempontból is fontos, de természetvédelmi jelentősége is nő.