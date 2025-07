Pap Róbert dinnyéje nemcsak kocka, hanem egy szerelmi vallomás is – egy teljesen új formával rukkolt elő – videóval

Ilyen dinnye nem nő csak úgy magától. Speciális sablonok kellenek hozzá, amik készítéséhez sok-sok kísérletezés kellett. Az elmúlt években a hódmezővásárhelyi Pap Róbert szinte tökéletessé csiszolta a kocka- és szívdinnye-termesztés fortélyát.

Szív és kocka formájú dinnye is termett Pap Róbert, hódmezővásárhelyi termesztő földjén. Speciális sablonokban növekedtek ilyen különleges formájúra. Fotó: Kovács Erika

Kísérletezés és türelem – ez vezetett a sikerhez

Pap Róbert szülei évtizedek óta termesztenek dinnyét. A vásárhelyi fiatal ebben nőtt fel, később bekapcsolódott a munkába. Ma már 2 hektáron termeszti a közkedvelt nyári finomságokat. 2016-ban határozta el, hogy japán mintára, kockadinnyét is termeszt, persze csak úgy, mutatóba. A japánok egyébként állítólag praktikus okokból fejlesztették ki a kockadinnyét, hogy ne guruljon a hűtőszekrényben a görög. Róbert abban az évben sokat vesződött a különös formájú dinnyével, de nem sikerült, szétfeszítette a sablont. Ezért abbahagyta a kísérletezést. Három év múlva azonban újra próbálkozott a sablonok készítésével és akkor sikerült is a nem mindennapi formájú dinnye, aminek messze földről is a csudájára jártak. Azóta termesztett a világon egyedülálló dobókocka dinnyét és szív formájú dinnyét is. A tavalyi esztendő kimaradt, mivel családi okok miatt erre nem maradt ideje. Idén azonban újra termett kockadinnye Papék földjén, és két szívdinnye is. Egy vadonatúj formát is tervezett, hogy mit, az egyelőre titok, de az most nem jött össze. Jövőre azonban biztos sikerülni fog. Most kitapasztalta, mik voltak a hibák és jövőre korrigálja azokat.

Dinnye: Kis kocka, nagy kocka

- Most van egy nagyobb kockám is, ekkora még sohasem volt, a többi a szokásos méretű. Idén két szívdinnyét is termesztettem, de miközben a dinnye szépen formálódott a sablonban, a barátnőmnek, Jucusnak volt egy súlyos autóbalesete. Sokan mondták, hogy hasonló balesetekben nem mindig szállnak ki élve, úgyhogy azt a napot a második születésnapjának tekintjük. A baleset másnapján tovább gondoltam az akkor már szépen formálódó szívdinnyéket, amik szív a szívben lettek, nyomós okkal, Juditka gyógyulásáért – mutatta a férfi, aki két hektáron termeszt dinnyét.