Közeleg a határidő! Hamarosan eldől, melyik apró hős kapja a koronát

Lassan lejár az idő, már csak két napig lehet szavazni arra, hogy melyik madárfaj nyerje el az Év Madara 2026 címet. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) által 1979-ben elindított online szavazás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet egy-egy veszélyeztetett, különleges vagy kiemelt figyelmet érdemlő madárfajra.

Az Év Madara 2026 cím egyik várományosa, az énekes rigó gyönyörű strófáit háromszor-négyszer is ismételgeti, a madárbarátok nagy örömére. Illusztráció: Wikipédia

Finisbe érkezett az Év Madara 2026 online szavazás

Az Év Madara kampány a természetvédelmi szemléletformálás fontos eszköze, egy remek lehetőség arra, hogy kicsik és nagyok jobban megismerjék hazánk csodás madárvilágát. A szavazás 2025. július 25-én délben zárul, és teljesen nyitott, bárki voksolhat az MME weboldalán.

Tavaly a récefélék családjába tartozó, viszonylag kis termetű vízimadár, a böjti réce lett a 2025-ös év madárkirálya. Idén három különleges, bokros élőhelyeken élő madár közül lehet választani, és már az utolsó pillanatokban vagyunk attól, hogy eldőljön a nyertes.

Kis poszáta: szerény külső, nagy tehetség

A kis poszáta egy verébnagyságú, visszafogott megjelenésű, de hangját tekintve annál karakteresebb madár. A jellegzetes, dobbanásszerűen lüktető éneke alapján könnyen felismerhető. Leginkább rovarokkal – lepkehernyókkal, levéltetvekkel – táplálkozik, de pókokat is fog. Ártéri erdőkben, bokros környezetekben, de akár városi parkokban is költ. Vonuló, Afrikában telelő madárfaj. A hímek választanak revírt, ahol még a tojók érkezése előtt több fészekkezdemény építésébe kezdenek, melyek közül a párjuk választja ki a neki leginkább tetszőt. Rendszerint 5 tojást rak, melyeken a pár mindkét tagja kotlik. A fiókákat mindkét szülő eteti. A hímek a tojók érkezése előtt több fészekkezdeményt építenek, amelyből a párjuk választja ki a neki leginkább tetszőt. A pár mindkét tagja kotlik, és a fiókákat is közösen etetik.

Énekes rigó: építészmester és az erdők trubadúrja

Az énekes rigó neve sokatmondó, gyönyörű strófáit háromszor-négyszer is ismétli. A fekete rigónál kisebb, színeiben világosabb, de annál titokzatosabb. A parkokat, kerteket, sűrű aljnövényzetű erdőket kedveli. Elsősorban csigákat és gilisztákat fogyaszt, de hernyókat, lószúnyogokat és egyéb rovarokat is zsákmányol, ősszel gyümölcsöket, bogyókat is csipeget. Lenyűgöző tehetségű építőmester: egyedi fészkei belsejét nyállal kevert korhadó fával simítja ki. A telet főképp Olaszországban töltik, de rendszerint marad néhány áttelelő példány is.