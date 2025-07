Gergő a pokolban is nyugodt maradt: a tűzoltók megmutatták, hogy milyen is egy valódi mentés – videóval, galériával

Falunapot rendeztek szombaton Bakson. Az egész napos programsorozat leglátványosabb elemét kora délután, a legnagyobb hőségben tartották. Mégis a közel 40 fokban és a tűző napon állva is sokan voltak kíváncsiak a tűzoltók bemutatójára, melyet a kisteleki hivatásos egység, illetve a balástyai, baksi és tiszakálmánfalvi önkéntes tűzoltóság tagjai tartottak.

A legnagyobb hőségben tartott tűzoltó bemutatóra sokan voltak kíváncsiak a baksi falnapon. Fotó: Karnok Csaba

Évi több száz balesetnél segítenek a tűzoltók vármegyénkben

– Hát ezeknek besül a s.ggük. Jó meleg lehet ebben a felszerelésben – kommentálta egy idősebb hölgy amikor meglátta a lánglovagokat. Pedig akkor még csak pakolászták az eszközöket, nem a lángok közelében dolgoztak. Ők egyébként legalább akkora hősök voltak, mint Gergő, akit statisztának ültettek be egy autóba, melyen a műszaki mentést gyakorolták. A fiú hősiesen kivárta, amíg a program elején előbb a csoportképek elkészültek, majd hogy még kevésbé fázzon, még egy fekete lepellel is betakarták a forró autóban, amíg a műszaki mentés zajlott. Miközben a tűzoltók levágták az ajtót a kocsiról, kiszedték a szélvédőt, majd még a kocsi tetejét is felhajtották, Ménesi Zoltán alezredes elárulta: évente több száz ilyen esethez hívják őket, a balesetek felénél szükség van ilyenfajta munkára. Majd humorosan azt is felajánlotta, hogy ha valaki igényt tart rá, szívesen átalakítják a helyszínen az autóját kabrióvá. A bemutató autó azonban nem született újjá ilyen formában, a végén ugyanis fel is gyújtották, hogy aztán a hatalmas lángokkal és fekete füsttel égő járművön bemutathassák: ezek a félelmetes lángok is pillanatok alatt megfékezhetők.