Váratlan titkokról lebbentette fel a fátylat a szakember, így lesz tökéletes a főtt kukorica – videóval

Nincs nyár főtt kukorica nélkül, de hogy lesz igazán finom? Mennyit kell főzni, sózzuk a vizét vagy cukrozzuk?

Pápai Péter szakács szakoktató szerint a főtt kukorica akkor a legfinomabb, ha a bajusz és levél is benne fő szigorúan só nélkül. Fotó: Arany T. János

Főtt kukorica: ősi tudás a csövek mögött

A főtt kukorica nem csupán egy nyári csemege, hanem egy évszázados hagyományokkal és bölcsességekkel átszőtt étel, amelyet őseink nemcsak íze, hanem jótékony hatásai miatt is előszeretettel fogyasztottak. A kukorica elkészítése ugyanis már jóval a főzés előtt megkezdődött.

A leszedés ideje: amikor még tejes a szem

– A hagyományos módszer szerint a kukoricát még akkor szedték le, amikor a szemek "tejes" állapotban voltak, azaz még nem keményedtek meg, hanem enyhén puha, nyomásra engedő állaguk volt. Ez az időzítés nem csupán ízbeli különbséget jelentett: a főzés során így megőrizhető volt a kukorica természetes édessége, és nem vált rágóssá – magyarázat Pápai Péter, a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola szakács szakoktatója. A friss kukoricát megtisztították, ám ami ma már a szemetesben landolna, a kukoricalevél és a bajusz, azt akkoriban kincsként őrizték.

A szakoktató munka közben. Fotó: Arany T. János

Bajusz és levél: nem hulladék, hanem gyógyír

A kukorica bajuszáról (az a szálas, fonalszerű rész a cső végén) már a régi öregek is tudták, hogy gyógyhatása van. A belőle készült főzetet belső gyulladások csillapítására, a test "belső tüzének" hűtésére, sőt, a vércukorszint csökkentésére is alkalmazták. A bajuszt és a levelet tehát nem kidobták, hanem együtt főzték a kukoricával ettől nemcsak ízesebb, de egészségesebb is lett az étel. Pontosan így tett hát Pápai Péter is.

Só nélkül, mert a kukorica érzékeny

Egy másik érdekes szabály: a kukoricát nem kell sós vízbe főzni. Ennek oka egyszerű, de logikus: a só megkeményíti a szemeket, így a főtt kukorica „visszakeményedik”. Ezért a főzővizet teljesen sómentesen készítetjük el, és csak tálaláskor kerül rá ízesítés.

Nem mindegy, miből főzzük

A szakoktató hozzátette, bár elsőre mindegyik kukoricacső egyformának tűnhet, a kukoricafőzés szempontjából fontos különbségek vannak. A legalkalmasabb a csemegekukorica – ez a fajta édes, puha, és jól reagál a főzésre. A takarmánykukorica már durvább szemű, kevésbé élvezetes, míg a pattogatni való kukoricából egyáltalán nem ajánlott főtt kukoricát készíteni, az teljes kudarc lenne.