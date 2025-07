Motorosok, családok és baráti társaságok is felfedezték a mórahalmi fürdőtó varázsát – galériával

Igazi nyári hangulat lengte be a mórahalmi fürdőtó partját a hétvégén. A kellemes vízhőmérséklet és az időjárás sokakat csábított a természetes fürdőhelyre: családokat, baráti társaságokat, párokat és motorosokat is. A tó mára nemcsak a helyiek titkos kedvence, hanem egyre ismertebb kiránduló- és fürdőhely a térségben.

A mórahalmi fürdőtó igazi közösségi térré vált, ahol a természet, a víz és a nyár szerelmesei békésen megférnek egymás mellett. Fotó: Karnok Csaba

Fürdőtó, a nyári csalogató

Egyik délután a parton egy kedves nagymama unokájával ringatózott gumicsónakban. Kicsit arrébb egy jókedvű baráti társaság nevetett hangosan: a fotó kedvéért az egyik fiatalember nyakába kapta a társaság egyik hölgytagját, miközben a többiek biztatták. – A víz kellemes, nagyon jó, pont ilyen kell nyáron! – mondták többen is, miközben besétáltak a tóba.

Fejlesztések a vízparton és környékén

A szép számú fürdőző között motorosok is feltűntek: egy pár Üllésről érkezett a tóhoz, azt mondták, most járnak itt először. – Sokat hallottunk már róla, most végre eljöttünk megnézni. Nem csalódtunk – mondták. Nemcsak a természeti szépségek vonzzák a látogatókat, az utóbbi időszakban jelentős infrastrukturális fejlesztések is történtek a fürdőtónál. A közelmúltban korszerűsítették a vízellátást, új szivattyúrendszert építettek ki, aminek köszönhetően a tó vízminősége még stabilabb és tisztább lett. A beruházás célja a fenntartható vízgazdálkodás és a rekreációs lehetőségek bővítése volt.