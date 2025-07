Szegediek is tomboltak a legendás koncerten, ahol a zenekar hálálkodott, meglepetésként pedig az egyik tag felesége is fellépett

Több ezren voltak kíváncsiak Axl Rose-ék koncertjére, majdnem telt ház volt a keddi Guns N’ Roses együttes performansz-án Budapesten. Egy szegedi család is ott volt a Puskás Aréna lelátóján, élménybeszámolót tartottak lapunknak. Teljes extázisba kerültek, még nem tértek magukhoz.

A budapesti Guns N’ Roses koncert telt házas volt. Egy szegedi család beszámolt élményeiről. Fotó: Bors/Kátya Nagy

Szegedi beszámolók a Guns N’ Roses koncertről

Borka Zsuzsa szerint az élmény már az ülőhelyekről nézve is lehengerlő volt, még akkor is, ha onnan korlátozott a kilátás. A tömeg hatalmas volt, a hangulat pedig végig fergeteges maradt. Zsuzsa lapunknak beszámolt arról is, hogy a gitárszólók elképesztőek voltak, a zenekar tényleg virtuózan játszott. A zenekar tagjai, koruk ellenére, jól bírták a tempót: este fél nyolckor kezdtek és csak fél tizenegy után fejeztek, azaz lenyomtak egy háromórás koncertet. Szegedi beszámolók szerint az egyik tag felesége is színpadra lépett, aki nemcsak énekelt, de hangszeren is játszott.

A szegedi család külön kiemelte a zeneszámok összeállítását. Megfelelő arányban kaptak helyet a régi, nagy slágerek és az újabb kevésbé ismert, ám zeneileg kiemelkedő dalok. A legismertebb szerzeményeket persze a koncert legvégére hagyták.

– A mi gyerekünk is nagyon élvezte. A Tiktok és az új, modern zenék világában nem feltétlenül találkozik ezzel a műfajjal, így ez egy valódi zenei dimenzióváltás volt számára – mesélte Zsuzsa.

Bár sok hasonló nagykoncert erőteljes látványvilágot ad, itt a vizuális elemek visszafogottak voltak. A zene volt a hangsúlyos. Ismétlődő szimbólumok és egyszerű show-elemek jelentek meg a színpadon. A zenekar imádta a magyar közönséget, a tagok folyamatosan hálálkodtak, látszott, hogy őszintén élvezték a budapesti fellépést. Zsuzsa szerint egy olyan zenei élményben volt részük, amit soha nem felednek.

A rocklegendákra egyébként mindössze másfél évet kellett várni, ugyanis 2023 végén már jártak Budapesten, akkor 31 év után tértek vissza magyar színpadra.