Villámfogyás mesterséges intelligenciával? Mutatjuk a nyár legnagyobb diétás baklövéseit és a megoldásokat

Nem minden arany, ami light – a nyár alattomos kalóriacsapdái

Az is kiderült, hogy a nyári szezon bővelkedik az alattomos kalóriabombákban, amelyek hizlaló hatását rengetegen figyelmen kívül hagyják.

– Azt, hogy a fagyi hizlal, szinte mindenki tudja. De a smoothie kapcsán például már sokan azt hiszik, hogy ha valami egészséges, light vagy bio, akkor korlátlanul lehet fogyasztani. Pedig, ha megnézzük az összetevőket, általában nagy arányban tartalmazhatnak azok is hozzáadott cukrot vagy jelentős kalóriatartalommal rendelkeznek. Ahogy például a ketchup is, a koktélok pedig tényleg valóságos kalóriabombák lehetnek. És nemcsak azok, amelyek cukorsziruppal készülnek, de a mostanában leginkább közkedvelt Aperol Spritz is – hangsúlyozta a dietetikus.

Nagy Nikolett rámutatott, hogy kalóriabevitel szempontjából alig van különbség egy fokhagymás-sajtos-tejfölös lángos és egy Piña Colada között, 400-500 kalória mindkettő. Maximum annyi, hogy míg egy lángos rendszerint eltelíti az embert, koktélból általában nagyobb mennyiség is elfogyasztható.

A hidratálás nyári aranyszabályai

A megfelelő mennyiségű folyadékbevitel kulcsfontosságú a kánikulában, de korántsem mindegy, mi az a folyadék.

– A kávé vízhajtó, így azt ne számoljuk bele a folyadékfogyasztásba, amiből nyáron két-három liter is ajánlott. Az alkoholfogyasztás egyáltalán nem javasolt, ahogy a cukros üdítők sem. A citrommal ízesített, lehűtött teát javasoljuk inkább a gyerekek számára is. De jó megoldás az is, ha gyümölcsöt fagyasztunk le jégkockaként, és azzal ízesítjük a vizet – ajánlotta a szakértő.