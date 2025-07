Szeptembertől dupla akkora eséllyel lehetünk milliomosok – így változik a hatos lottó menete

A hatos lottó ezt követően heti egyről heti két sorsolásra tér át, így a megszokott vasárnap mellett szeptember 4-től csütörtök esténként 20.45-kor is lesz sorsolás, amivel a játék dinamikusabbá válik, és többszöri nyerési lehetőséget is ad - írták.

Elképesztő változások a hatos lottón. Illusztráció: Shutterstock

Többet nyerhetünk, majd a hatos lottón?

A közlemény szerint a csütörtöki sorsolás bevezetése nem változtat a hatoslottó-szelvény árán: egy mező továbbra is 400 forintba kerül, és a szelvény mindig arra a sorsolásra lesz érvényes (csütörtöki vagy vasárnapi), amelyikre a játékba küldés időpontja alapján vonatkozik.

Szeptembertől a heti két sorsolással együtt új segédszelvények is megjelennek, amelyek lehetővé teszik, hogy a játékosok több sorsolásra előre is feladhassák szelvényeiket – akár 1, 2, 5 vagy 10 alkalomra is.

Emelett fontos megemlítenünk azt is, hogy a sorsolások függetlenek egymástól, tehát a szelvényenkénti nyerési esély ugyanannyi marad. Viszont, ha több sorsoláson veszünk részt, akkor összességében nő a nyerési esélyünk.