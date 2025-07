Portyázók lepték el a vásárhelyi piacot, de most eső helyett a negyven fokkal kellett megküzdeniük a hagyományőrzőknek – galériával, videóval

A Hód-tavi csata emlékrendezvény most új helyre költözött, a Kossuth térre, a polgármesteri hivatal elé.

Kicsit visszaforgott az idő Hódmezővásárhelyen, a Kossuth téren, méghozzá 743 évet, a Hód-tavi csata egyes részletei elevenedtek meg. Fotó: Kovács Erika

Hód-tavi csata: győztünk, a kunok behódoltak

Hódmezővásárhelynek nem sok katonai vonatkozású eseménye volt a történelemben, ezek egyike az 1282-es Hód-tavi csata, ami nagyjából a mai crosspálya környékén zajlott. Ez volt a kunok behódolása előtti legnagyobb csata.

De mi is történt 743 éve Vásárhely határában? Az anyai ágon kun származású IV. László, „Kun László”, rendszeresen kedvezett a kunoknak. Ezt sem a főurak, sem az egyház nem nézte jó szemmel. A királyt felszólították a kunok letelepítésére és megkeresztelésére, amit Kun László vonakodott megtenni. A királyban csalódott kunok egy része fellázadt, fosztogatni kezdték a Tisza és a Maros vidékét. Velük vívta meg 1282-ben IV. László a Hód-tavi csatát. A király győzött, mert egy hirtelen zápor eláztatta és hasznavehetetlenné tette a kunok nyilait. A csata után a kunok egy része behódolt, mások pedig elvándoroltak.

A Hód-tavi csata emlékét Sipos Róbert vállalkozó, hagyományőrző és az önkormányzati tulajdonú Kossuth téri büfé üzemeltetője ápolja. Immár 16. alkalommal szervezte meg a Hód-tavi csata Emléknapját. Az utóbbi években a csata valószínűsíthető helyszínén, a crosspálya területén rendezték a programokat, ott áll a Hód-tavi emlékmű is.

Bivalypörköltek, raguk és sültek – így főzhettek a 13. században is

– A helyszínváltozás oka, hogy nagyon kevesen látogattak ki a rendezvényre, talán azért, mert messzire volt. Ez, és az önkormányzat azon szándéka, hogy visszahozzuk a belvárosba az életet, a mi elképzeléseinkkel ennél a rendezvénynél találkozott – mondta Sipos Róbert.

Gasztronómiai időutazással kezdődött a program, korabeli ételeket kellett főzni.

– A Hód-tavi csata idején például nem ismerték még a paprikát, kukoricát, krumplit és több fűszert sem, amit ma használunk. Ezek nélkülözésével kellett itt is elkészíteni az ételeket. Volt például bivalypörkölt, ami nemcsak autentikus, de manapság már kuriózum is. Készültek különféle raguk és sültek is – tudtuk meg Sipos Róberttől.